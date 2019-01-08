發紅利引民怨？蔡英文：具體方案都在研議 還未定案

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彭媁琳

針對經濟紅利發放的傳言，總統蔡英文在臉書發文提出3點澄清，並強調政府照顧弱勢的心沒有改變。蔡說現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案。

蔡英文提及，第一、政府應該照顧弱勢者、並減輕他們家庭的負擔，這本來就是國家的責任，也是她相信的價值。

第二、稅收超過預期，是經濟發展的成果。而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，「我們會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃。現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導」。

第三、蔡英文強調，自己是一個堅守財政紀律的總統。「我上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債。這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3％，政府的財政狀況都是公開資訊，都google得到」。

蔡英文指出，這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快。但無論如何，政府關心跟照顧弱勢的心情沒有變。大家都說經濟成長卻無感，重點就是分配出了問題。「我們今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環」。

蔡英文也表示，謝謝各位寫給她的建議，都會作為參考的資料，她會繼續努力，讓台灣更好。

(工商 )

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