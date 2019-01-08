發經濟紅利說明太慢？卓榮泰：國家機器不能停擺

2019年01月08日 16:02 工商 崔慈悌

明天將接任民進黨主席的卓榮泰今天接受電台訪問，對賴清德走人時間，他說「時間快適當了」，對經濟紅利的發放問題，行政院的說明是否太慢？卓榮泰說，這需要加強改變，就算是政府交替過程中，國家機器也不能停擺。

「周玉蔻嗆新聞」今天專訪卓榮泰，對於7日晚去上館長陳之漢的直播節目，他說，已經跨出了一大步，是進入同溫層之外的「類溫層」，之後還會找各個不同層面來溝通。

對於行政院之前傳出要發放400億元給月收入3萬以下的民眾，卓榮泰昨天上館長的直播指出「難道這些錢不能有更好的用途嗎？」遭指砲轟前長官賴清德，卓榮泰今天表示，昨天言談過程中語氣非常平穩，而是用引用別人的話。

「我意思是說，有人認為難道沒有更好的用途嗎？這是在講大家的話，當我在講大家的話時變成我在砲轟，當我在講自己的話時大家又覺得我在辯解」，卓榮泰強調，他並非「開砲」，而是「開講」而已，用開砲來形容太嚴重，但他也認為，行政院應該對外講清楚。

主持人詢問是否認為政院說明速度太慢？卓榮泰說，這需要加強改變，就算是政府交替過程中，國家機器也不能停擺；否則就會像1124敗選一樣。

外傳賴揆10日將總辭，外界關注行政院長賴清德何時走人？卓榮泰表示，就像賴清德院長先前說過的「適當時間就會對外講」「時間快適當了」。

至於賴清德院長卸任後的計畫？卓榮泰說，會先休息一下，他還透露，本來是與賴清德相約一起出國散散心的。

卓榮泰被視為蔡英文總統的人馬，未來蔡總統會否指揮黨務？卓榮泰表示，自己是民進黨的人，民進黨是台灣的政黨，在這個大的目標底下，「沒有一個人現在可以完全指揮民進黨。」

此外，具民進黨籍的前台北市副市長陳景峻、台北市民政局長藍世聰等人，在去年九合一選舉期間為柯文哲助選，黨中央該如何處理？卓榮泰說，如果這些爭議可以化解就化解，但如果到了黨章、法律程序，就把法律程序走完。

他舉陳景峻的案子為例，新北市有人提出檢舉，新北部評委會正在開會，他認為，應考量陳景峻行為是否有逾越整體總目標，如果沒有，是否有特別的方式可以處理；如果傷害黨的發展，新北市黨部做什麼決定都尊重。

卓榮泰也提到，從選舉結果來看，幾乎一半民進黨支持者投給柯文哲，柯應該清楚有得到民進黨支持者的協助。柯文哲現在是台北市長，他跟柯文哲就是市民跟市長的關係；若要談中央地方建設，他可以做一些橋梁；若談到台灣國家總目標等議題，可以多一點對話，但應該要公開讓市民了解。

對於郭信良想回民進黨，卓榮泰說，府會關係要如何，應該尊重台南市長黃偉哲，如果郭信良要找他談，卓榮泰說，各方意見要找他，他都接受。

卓榮泰之前競選黨主席期間曾提出將召集黨內路線大辯論，主持人詢問舉行的時間點？卓榮泰說，會在2次立委補選之後，並先從地方黨部開始，屆時已經牽涉黨2020初選即將開始，若有總統候選人出現，也可以加進來。

至於「路線大辯論」結果若涉及宣布台獨是否會對2020選舉造成衝擊或因意見不合而內鬥？卓榮泰說「我覺得不危險，我們對於所有投入討論的人，都瞭解現在台灣最適合走的路線是哪條路。」他不怕也不認為會變成內鬥，但密集的討論，讓大家意見互相衝擊這是預料的。

對於四大老刊登廣告反對蔡英文，卓榮泰說，當然要重視，至於他們所強調的訴求，只要在今年總統初選，有人推出他們的競爭對手，就可以達到了，不必要說誰不必要來參加，他自己也會去拜會這四位大老。

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