國泰證券與咖碼簽約 正式啟動上市櫃輔導計畫

國泰證券1月8日與咖碼簽約，正式啟動上市櫃輔導計畫，右為國泰證券董事長莊順裕，左為咖碼董事長何炳霖。

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工商

國泰證券在今（8）日與咖碼完成IPO簽約儀式，進行上市櫃的輔導計畫。主辦券商國泰證券董事長莊順裕親自出席，肯定咖碼的IPO不僅將為台灣資本市場注入新血，更為投資人帶來新的投資亮點。

咖碼股份有限公司（簡稱咖碼）2006年以camacafé充滿五感氛圍的咖啡專賣店，在業界以獨創風格－每家店專業現烘、手選咖啡豆、腳踏車環保外送以及獨特鮮明的識別系統等，引領台灣一波波的咖啡變革風潮。

莊順裕表示，咖碼透過全球採購模式進口高品質的生豆，精進新鮮烘焙的技術，由於咖碼獨樹一格的現烘咖啡型態，提供消費者最新鮮咖啡的現烘連鎖品牌，也創造了年均成長20％的銷售佳績。

2016年東方線上連鎖咖啡品質調查，camacafé以高達九成的品質滿意度奪下連鎖店品質冠軍；2017年獲得國際義大利咖啡品鑑學會（IstitutoInternazionaleAssaggiatoriCaff’e，簡稱IIAC）三面金牌肯定；2018年IQ線上調查連鎖咖啡品質獲得「咖啡香」、「咖啡好喝」兩項冠軍殊榮。

camacafé回購率穩定維持在7成附近，業績也呈現穩定成長，顯示消費者的高忠誠度。

咖碼強化內部管理，工廠取得HACCP與ISO22000的認證，並且貫徹內稽內控流程管理、整合資訊串接門市POS與後勤ERP的正確性與流暢度。此外，咖碼更設立國際SCAA（美國精品咖啡協會）認證教室，精進咖啡品質與培養更多咖啡人才等。

咖碼在上述資訊與管理就定位後，2018年第3季底正式推出camacaféApp，1個月內便成功湧進逾10萬名會員，會員日單日營業額突破1,200萬元，成績相當亮眼。

(工商 )

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