后里區農會尾牙不抽獎 用撙節經費送暖400戶弱勢家庭

2019年01月08日 16:02 中時 王文吉

后里區農會撙節尾牙抽獎經費，採購愛心物資，關懷400戶弱勢家庭。（王文吉攝）

后里區農會今年共捐贈30萬元愛心物資。（王文吉攝）

后里區代理區長張大春（前排右）致贈感謝狀。（王文吉攝）

抽獎不如做公益！台中市后里區農會取消尾牙抽獎，利用撙節經費，採購30萬元愛心物資，捐贈給當地400戶弱勢家庭。總幹事陳清琪表示，尾牙抽獎往往幾家歡樂幾家愁，他上任後提出寒冬送暖活動，獲得職員們支持，今年延續公益，盼拋磚引玉，呼籲大眾關懷弱勢。

后里區農會取消摸彩活動，共撙節30多萬元經費，採購白米、醬油、麵條與生活用品等物資，8日上午於后里區公所廣場舉行捐贈儀式。后里區代理區長張大春、后里農會理事長張欽桐、常務監事蘇堅治、總幹事陳清琪、立法委員洪慈庸、市議員王朝坤也到場共襄盛舉。

陳清琪表示，尾牙摸彩總是幾家歡樂幾家愁，運氣好的抽到機車，手氣差的抽到1200元紅包，沒抽到大獎感到很惋惜。他認為「農會取自於地方，也要回饋地方」，於是取得理監事同意，撙節摸彩經費，辦理送暖活動，此舉也獲職員們支持認同，因此今年持續做公益。

洪慈庸說，對於弱勢家庭來說，過年過節可能會感到孤單，希望社會多一點愛心，拋磚引玉協助弱勢家庭，非常高興后里區農會將尾牙的抽獎經費轉化為愛心捐贈公所，和弱勢家庭分享，希望愛心義舉能持續造福弱勢居民。

張大春說明，后里區農會捐贈物資包含白米、沙拉油、麵條、醬油、米粉等，去年共計收到300份，今年納入邊緣戶，共有400戶受惠，將交由里幹事發送，希望讓弱勢家庭提早在過年前感受到社會的善心。

(中時 )