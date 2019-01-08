踩到人事凍結紅線？彰縣校長遴選恐重新洗牌？

彰化縣前年9月起為了校園安全問題推動「一校一保全」，卻傳出今年人事費沒編，恐將面臨廢除，（謝瓊雲翻攝）

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彰化縣政府教育處針對一校一保全制度與第二學期校長遴選作業，都將重新檢討。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣第二學期校長遴選，將於2月1日佈達，但第二階段作業遲未進行，不少人臆測去年第一階段遴選踩到「人事凍結」紅線，恐將全部重新洗牌；而前年推出的一校一保全恐也面臨廢除，引發地方關切。

教育處表示，校長遴選作業將待新任校長遴選委員會開會討論，目前尚無定論，至於校園保全人事費，總計上億元經費去年並未編列預算，正在努力找財源，確定至少會聘至月底本學期結束。

因應早年有部分校長在年底就退休，第二學期校長就出缺，彰化縣是全國目前少數仍每學期舉行校長遴選作業的縣市，因今年寒假與春節連假提早，教育處提前於去年12月4日進行第一階段遴選作業並公告，共21名校長異動、5校出缺。

當時公告至遴選過程太倉促，又落在人事凍結期間，就曾引發議論，不少教師會、家長會成員質疑過程不合法且不合程序；原定本月4日第二階段作業卻未如期舉行，再度引發議論。

根據了解，之前教育處口頭請示教育部國教署，皆回應人事凍結並不影響行政程序，但校長亦屬機關首長，彰縣府正式行文要求教育部函釋，國教署已函轉銓敘部說明，目前尚未收到回文。

教育處強調，新的校長遴選委員會有委員請辭，才會延誤作業期程，相關問題將待委員會開會再做討論；新團隊上任後發現全縣215所中小學校1.1億元保全人事費用竟沒編，已立刻找財源延聘至月底學期末，新學期是否繼續聘，會通盤檢討全縣215所中小學實際需求後再依個別情況決定。

(中時 )

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