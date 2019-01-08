魚池鄉虎頭蘭綻放 各蘭園繽紛燦爛

魚池鄉「虎頭蘭」花大而美、花期耐久，春節擺廳堂最合時宜、增添喜氣。目前各大蘭園繽紛綻放，吸睛美麗。（沈揮勝攝）

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魚池鄉各蘭園繽紛燦爛。（沈揮勝攝）
新品種「富貴紅」充滿喜氣。（沈揮勝攝）
虎頭蘭、報歲蘭培育新種，植株大小適合都會區住宅。（沈揮勝攝）
黃花系列也受歡迎。（沈揮勝攝）
小輪花漸受青睞。（沈揮勝攝）
紅色花系充滿喜氣。（沈揮勝攝）
魚池鄉各大蘭園交易熱絡，蘭農們正忙著組盆與出貨。（沈揮勝攝）
組盆整理（沈揮勝攝）
拖鞋蘭異軍突起。（沈揮勝攝）

魚池鄉為全台虎頭蘭首要產地，市占率8成以上，大型植株與人等高，高貴氣派！歲末年初是虎頭蘭盛花期，但這個花季或受暖冬影響，提早1到2周綻放，目前各蘭園繽紛亮麗。魚池鄉農會總幹事王威文表示，歡迎來日月潭旅遊兼賞花，買幾盆春節應景，增添喜氣、吉祥如意。

王威文指出，虎頭蘭花期長，在理想的環境條件下，每盆約可持續綻放1個半月到2個月。現在距春節約4個禮拜，民眾可開始評估購買2、3盆布置廳堂、起居室，宜挑選含苞半開，組好盆景先開幾朵，其他陸續綻放。

照顧方法，擺室內7天後澆1次水，然後拿到室外半遮蔭環境，讓它透透氣2到3天再移回室內，7天後又循環1次；放在室內期間就別再澆水了，以免代謝太快而加速凋蕊。

魚池鄉的虎頭蘭與國蘭栽培面積，在鼎盛期合計達70多公頃。其中虎頭蘭逾40公頃，全台市占率8成，國蘭部分更超過9成。專業蘭園主要分布在東光、大林、東池、魚池、中明與大雁村；近幾年栽培面積略有萎縮，但市占比例不變，仍維持在8成以上。

東光蘭園負責人郭光展、施秀織說，今年花期提前、品質穩定，新培育種「青蘋果」與「小櫻桃」成了市場新寵；小輪花「小綠王」品質佳、全新發表的「紅鑽石」吸睛，也受歡迎，訂單與價格情況都不錯。

魚池鄉虎頭蘭零售價，小輪雙花株單盆約300元、大輪雙花株400元起跳，多株組盆從1000元到4000元不等。

(中時 )

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