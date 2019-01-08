小英擬發400億紅包 柯P：負債累累哪來的盈餘？

2019年01月08日 16:34 中時 吳堂靖

蔡英文總統日前宣布國家的稅收超出預期，擬編列400億元預算補助月薪3萬元以下民眾，不過消息一出，遭疑政策買票，中央今急踩剎車，發言人林鶴明轉述蔡認為不必操之過急，需審慎從長計議。對此，柯文哲納悶直言，「中央政府負債累累，哪來的盈餘？」

蔡英文總統元旦發表談話指出，國家的稅收超出預期，要讓低薪者「分享經濟紅利」，不過總統府發言人林鶴明今轉述，總統蔡英文認為不必操之過急，需審慎從長計議；行政院發言人KolasYotaka則說，迄今還未定案，目前已停止討論以發放現金紅利的方向，歲計賸餘必須合法合理的使用，確實給總統所指的弱勢人選，此舉也遭質疑政策髮夾彎。

對此，柯文哲表示「我不曉得，有不發了喔？」媒體詢問是否覺得這個政策適宜？柯直言，「我知道中央政府負債累累，哪來的盈餘，實在是...」未再多談。

另外，民進黨主席當選人卓榮泰今受訪談到綠營與柯文哲的關係，他表示，未來民進黨要習慣「三強鼎立」的選舉，媒體詢問第三強指的是「白色力量」？柯笑說，「我怎麼曉得，一樣看下去就知道！」

至於此次選戰不少票源來自泛綠支持者，媒體詢問柯未來是否希望兩邊可以合作？柯說，合作當然是可以啊，看合作什麼項目，但尚未安排會面行程。

(中時 )