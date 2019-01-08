南極遠征隊返台 鼓勵青年做大夢

2019年01月08日 16:24 中時 陳麒全

橘子關懷基金會10周年啟動「前進南極點」計劃寫下記錄，成為台灣第一支遠征南極點達陣的隊伍，遠征隊成員劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午搭機平安返台，並在桃園機場舉辦記者會。（陳麒全攝）

橘子關懷基金會10周年啟動「前進南極點」計劃寫下記錄，成為台灣第一支遠征南極點達陣的隊伍，遠征隊成員劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午搭機平安返台，並在桃園機場舉辦記者會。（陳麒全攝）

橘子關懷基金會10周年啟動「前進南極點」計劃寫下記錄，基金會創辦人劉柏園表示，「我希望以實際行動告訴年輕人，不要做世俗眼光的大事，只要做自己人生的大事。因為，只要心中有一個值得堅持的夢想，縱使過程中會遇到痛苦與挑戰，也能咬牙前進，等待最佳時機突破重圍，為自己人生寫下不悔的篇章。」。（陳麒全攝）

橘子關懷基金會10周年啟動「前進南極點」計劃寫下記錄，宥勝說，整個行程雖然充滿挫折，但是在全隊努力下，一起下完成創舉是非常感動的。（陳麒全攝）

前進南極點長征隊｜冰島移地訓練影像首發

橘子關懷基金會10周年啟動「前進南極點」計劃寫下記錄，成為台灣第一支遠征南極點達陣的隊伍，隊員們親身挑戰極限，激勵新世代的年輕人，要更勇敢做大夢、為自己的夢想冒險。遠征隊成員劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午搭機平安返台，並在桃園機場舉辦記者會。

南極長征隊由遊戲橘子董座劉柏園領隊，率領陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州搭機平安返台，在桃園機場入境時，受到上百名支持者熱烈歡迎，基金會也在機場舉行返台記者會，慶祝完成壯舉，並且貼心送上台灣道地美食雞排與珍珠奶茶，讓長征隊在下機後第一時間品嚐懷念的家鄉味。

隊員們表示，在南極長征的這段時間，每日的運動量大，但是吃不好，所有人都瘦了一大圈，主辦單位在讓大家享用美食後，下一刻立即拿出體重計，想量量每位隊員的體重有什麼變化，沒想到陳彥博、宥勝一站上去後，都嚇了一大跳地說「體重好像回來了」，但宥勝也馬上解釋說，那是因為結束任務後，大家開始大吃大喝，引來一陣笑聲。

全球四大極地大滿貫總冠軍殊榮的極地超級馬拉松運動員陳彥博說，以前比賽都是一個人，這次肩負長征隊的極地教練，讓他體驗到「一個人可以跑很快，但一群人才有辦法跑得很長久」。

陳彥博表示，這次氣候相當惡劣，幾乎在暴風雪中前進，心理壓力很大，加上空氣稀薄，「連我的士氣都被影響」，還好在後來調整，彼此學習，才讓狀況比較好。他也特地將南極的空氣裝進「空氣瓶」帶回台灣，並且強調「這是飛了一萬八千多公里帶回來的，是地球上最乾淨的空氣」。

宥勝說，整個行程雖然充滿挫折，但是在全隊努力下，一起下完成創舉是非常感動的。另外，所有成員是在南極跨年，他相信在人生的歷練上也將做出切割，「在心態上，將清空還沒到南極時的一切，也期待未來的人生，有新的發展」。

(中時 )