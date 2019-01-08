水痘中鏢癒後 這可怕後遺症跟你一輩子

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臉書「中山大學學生宿舍服務中心」專頁，昨日緊急發出通知，將於本周日(13)起，關閉宿舍一個月。原因是高雄市衛生局證實，中山大學爆發水痘群聚疫情，從上月14日起，共有7系8班22名學生染病，為此衛生局要求校方，對655名接觸者進行健康監測，直至2月15日無新增病例，才能解除防疫警報。水痘傳染熱期就在冬春交替之間，尤其是感染者在出疹前就具傳染力，民眾必須嚴加防範。

水痘堪稱是最具傳染性的疾病之一，曾施打過疫苗者仍可能罹患水痘，只是症狀可能較溫和，因此水痘患者罹病期間應與他人嚴密區隔，特別是在發疹早期，根據研究顯示，其家庭二次侵襲率高達85%-90%，照顧者必須特別做好自我消毒與清潔居家，否則家內群聚感的機率非常高，若家中有幼童，更要做好隔離。

疾管署強調，水痘主要是經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，接觸到得帶狀疱疹患者之水疱，也可以造成傳染。此外，也可被經由被水疱液和黏膜分泌物污染的器物間接傳染。痂皮則不具傳染性。

預防水痘五要件

1.預防水痘最有效的方法就是按時接種水痘疫苗。

2.維持良好的個人及環境衞生。

3.保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

4.保持雙手清潔，並用正確的方法洗手。

5.患者應遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

除此之外，也要提醒曾經罹患水痘的民眾注意健康管理，因為水痘復原之後，病毒會潛伏於寄主的神經節中，以避免被免疫系統摧毀。當宿主免疫力減弱時，病毒便會活化並沿著其分布的神經皮節散布，造成帶狀疱疹，俗稱皮蛇（shingles）。而帶狀疱疹後的神經痛亦相當惱人，避免過於疲累，作息正常，是減少引發帶狀皰疹的重要關鍵。

(中時電子報)

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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