周日會「韓粉」瓊瑤 韓國瑜力邀任愛情產業鍊總顧問

名作家瓊瑤將獲聘高雄市府愛情產業鍊總顧問，市長韓國瑜近日將當面力邀她出任。（擷取自瓊瑤臉書）

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高市觀光局長潘恆旭透露，將邀請瓊瑤擔任愛情產業鍊總顧問。（柯宗緯攝）

知名作家瓊瑤不諱言以身為韓粉為傲，現在也有望協助高雄市長韓國瑜的愛情產業鍊發展。觀光局長潘恆旭8日表示，韓國瑜與瓊瑤約好周日（13號）在台北碰面，將當面力邀瓊瑤擔任愛情產業鍊總顧問，瓊瑤本人已口頭答應，而未來也將有一首英文歌曲「LoveRiver」，將會跟瓊瑤討論，相信會帶來很多靈感，會邀請名歌手演唱，希望紅遍兩岸三地。

潘恆旭表示，瓊瑤在去年大選期間一直很欣賞韓市長，常在臉書發文力挺，原本市長就職典禮要邀請她出席，但她當時身體違和，才決定在春暖花開時邀瓊瑤來高雄走一走，前一陣子瓊瑤身體比較好了，原本韓國瑜要去台北接她搭高鐵一起南下，但由於兩人未曾碰面，後來決定先安排韓國瑜拜訪瓊瑤。

潘恆旭說，雙方13日將約在瓊瑤住所「可園」碰面，他誇讚瓊瑤作品轟動兩岸三地，「中國人中最懂愛情的就是瓊瑤」，她有很多作品都變成影視作品，二秦二林，還有多大明星都是她捧紅的。

潘恆旭直說，瓊瑤的作品「在水一方」經典傳遞愛河的精神，韓市長認為瓊瑤是愛情產業鏈總顧問不二人選，將當面力邀她，因為瓊瑤的作品不僅是小說，還翻拍成電影、電視劇，甚至電玩，堪稱是愛情產業鍊最具體實踐者及創意家，相信會給愛情這個城市豐沛創意及產業建議。

至於是否邀請瓊瑤寫「愛的主題曲」，潘恆旭說，細節要見面後再詳談，「在水一方」已經是一首最好的歌，愛河希望有英文主題曲「LoveRiver」將聘請有名歌手來演唱，希望紅遍兩岸三地，相信瓊瑤也會帶來很多的靈感及創意。

(中時 )

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