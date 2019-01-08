柯韓月底會面拚夜市經濟？柯文哲未鬆口

2019年01月08日 16:37 中時 吳堂靖

九合一選舉落幕，北高「柯韓會」外傳敲定本月27日舉行，對此柯市府遲未鬆口，不過北市寧夏夜市理事長林定國等不及，率先對外放炮，指出雙方幕僚已提出合作拚經濟想法，促成「北高夜市結盟」，對此，柯文哲表示「理事長若要交流就交流，自己是樂觀其成」。

台北市長柯文哲下午出席「107學年度學生家長會聯合會聯合授證典禮」前受訪，面對媒體追問「柯韓會」是否已敲定在27日舉行，柯文哲頻頻打太極，先是稱最近很忙，接著又說自己還沒有想好，他的行程去問行程祕書比較清楚。

媒體質疑柯文哲近期似乎對柯韓會變得消極，柯也只說了句「不會啦，該見面就會見面」，未再進一步回應。

媒體追問有傳言他親自打電話詢問何時舉行比較方便？柯說，「每次都這樣，奇怪，是我們辦公室被裝竊聽器還怎樣，我都不曉得。」至於27日恰巧是北市立委補選日，柯表示，「跟那也沒有關係啊，我也不在那個補選的選區啊！」

至於民間提出以夜市為交流主題，柯文哲僅說「理事長若要交流就交流，差不多啦！」他也說，明星市長不止可以帶動夜市，什麼都可以帶動，本身就是個很強的廣告吉祥物。

對於寧夏夜市理事長林定國說法，北市府發言人劉奕霆表示，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明。

(中時 )