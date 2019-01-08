花蓮》吉安溪親水步道工程預計2020暑假前完工

2019年01月08日 16:48 中時 張祈

吉安溪水環境改造工程下游段河未來將規畫人工濕地。（張祈攝）

縣長徐榛蔚（右）今前往會勘吉安溪水環境改造工程。（張祈攝）

縣長徐榛蔚（左二）、花蓮市長魏嘉賢（左一）、建設處長鄧子瑜（右二）、吉安鄉長（右一）今前往會勘吉安溪水環境改造工程。（張祈攝）

花蓮縣政府爭取前瞻計畫2億1千多萬元，規劃吉安溪兩岸逾10公里規畫親水步道，全段依河岸分為上、中、游三個河道設計，分開招標進行，目前已完成設計，農曆年後陸續招標開工，預計2020年暑假前全數完工。

縣長徐榛蔚今偕同建設處長鄧子榆、吉安鄉長游淑貞、花蓮市長魏嘉賢及公所相關人員，前往會勘吉安溪水環境改造工程，由建設處簡報工程內容，一路由最上游的大山橋為起點，陸續視察剛拆遷完違建戶的荳蘭橋、仁里橋及鄰近出海口的中原路底。

吉安溪為吉安鄉的母親之河，全長約7公里，流經吉安鄉慶豐、勝安、宜昌村，沿著吉安鄉、花蓮市邊界，最後在太平洋公園南側注入太平洋，原有的親水步道隨著道路開通、拓寬後縮減、切斷，吉安鄉、花蓮市公所近年來皆有親水步道工程計畫，今年再由縣府統籌規畫，一次改進。

吉安溪水環境改造工程整段都有至少2.5公尺寬的無障礙步行區，且設有夜間照明設備，讓步道從早到晚都安全，各河段依景觀有不同設計，上游段的田園水岸廊道，河道兩岸總計有12座景觀平台；中游都會休憩水岸則有高灘地平台，讓民眾可以直接走下河岸；下游段河口生態水岸則設有人工濕地及增建中原遊憩公園。

「打造親水、友善的水岸廊道！」徐榛蔚再三叮嚀，確保每個環節都安全、符合民眾需求，包括照明設備、車道、人行道的交會，都要以安全為考量，為民眾打造親水、安全的水岸步道。

(中時 )