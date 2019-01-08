台中〉防非洲豬瘟 外埔綠能園區6月啟動去化廚餘

2019年01月08日 16:49 中時 盧金足

台中市長盧秀燕表示，防堵非洲豬瘟已成立緊急應變小組，並由她擔任召集人，防疫視同作戰，料敵從嚴。（盧金足攝）

環保局加強宣導民眾儘量減少廚餘產生，6月前可先利用焚化爐將廚餘去化，6月之後則可運送至外埔綠能生態園區處理。（盧金足攝）

防疫視同作戰！台中市農業局長蔡精強8日進行「台中市因應非洲豬瘟防疫」專案報告，說明市府針對豬瘟防疫的應變措施。但禁止廚餘養豬，廚餘如何去化？環保局表示，全國首座生質能源廠外埔綠能生態園區可利用廚餘發電，年處理3萬公噸，6月啟用，近半年空窗期，台中市年產3萬公噸廚餘如何處理？環保局長吳志超表示，6月前可先利用焚化爐將廚餘去化，呼籲民眾不要浪費，減少產生廚餘量。

台中市長盧秀燕表示，已成立緊急應變小組，並由她擔任召集人，防疫視同作戰，料敵從嚴，台中市政府為防範非洲豬瘟，已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，包括鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬、進行豬場消毒宣導及防疫訪視、加強宣導廚餘加熱處理等。

盧秀燕要求市府相關局處配合中央政策防堵豬瘟，並盡全力幫助養豬農友，讓他們不要過度恐慌，共同預防豬瘟入侵。

財政局長羅仙法針對非洲豬瘟防疫表示，應申請中央全額補助，第二預備金是救命錢。

蔡精強說，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染其他動物及人；病毒可藉由肉類製品、廚餘、豬隻排泄物及運輸車輛傳播，於冷藏豬肉可存活100天，冷凍豬肉中可存活1000天，但於攝氏90℃以上蒸煮1小時以上，可殺死病毒。

台中豬隻畜牧場共239戶，飼養約10萬6000頭豬，廚餘養豬戶約計194戶，佔全市總養豬戶數81％，使用廚餘飼養的豬隻約計5萬5000頭，佔全市總頭數52％。

蔡精強強調，非洲豬瘟如入侵，將衝擊民生及養豬相關產業鏈，農委會評估約造成2000億元損失，台中市養豬產業損失約22億元。提醒民眾廚餘再利用於餵飼豬隻，務必落實高溫蒸煮規定，期盼共同防疫，保護養豬產業。

為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處與環保局合作，針對194戶廚餘養豬戶進行聯合稽查，已於去年12月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備。

蔡精強說，中央尚未宣布禁用廚餘養豬，但未來若中央禁止，針對廚餘去化，環保局將加強宣導民眾儘量減少廚餘產生，6月前可先利用焚化爐將廚餘去化，6月之後則可運送至外埔綠能生態園區處理。

未來若真有出現豬瘟疫情，豬隻屍體將以就地掩埋為優先，若場地不足供掩埋時，則以公有焚化爐焚化方式處理為原則。

此外，動保處配合中央政策，將持續宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高2200元，即日起至3月31日可向各區公所申請。

(中時 )