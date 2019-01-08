愛心尾牙27日舉辦香蕉哥哥手作晴天娃娃求好天氣

2019年01月08日 16:49 中時 王思慧

「第29屆寒士吃飽30」愛心尾牙活動將在1月27日舉行，人安、創世、華山基金會台北場從今（8）日起至1月10日止，上午11時30分至下午5時，於華江雁鴨公園發放寒士邀請單。新婚後首次出席公益活動的香蕉哥哥，現場製作「晴天娃娃」，希望活動當天能有好天氣，讓寒士吃得飽外也感受到溫暖。

香蕉哥哥說，我們身邊有許多要關懷的人，尤其是寒士、獨居老人或單親媽媽，因為在冬天很冷，寒士居住的地方沒有辦法遮風避雨，好天氣對他們身體來說很重要，為了讓大家吃得飽之外感受到溫暖，利用新婚帶來的好運氣，現場製作做晴天娃娃，希望27日那天有好天氣。

香蕉哥哥表示，這個愛心活動目前活動經費只募到五成左右，希望有能力的人，可以把愛心捐獻出來，一起支持寒士吃飽30尾牙。他並在現場發放薑茶給來領邀請單的寒士朋友們，讓暖心薑茶供寒士驅寒。

人安基金會表示，以往發放愛心尾牙邀請單都是下午開始，發放5天，為了配合一些要打零工的街友，今年就變成一整天都可來領邀請單。以往都會聚集到上千人，今天上午現場有4、500人，預計這次發放邀請單將近一萬張。

今年募款狀況比較慢一點只有五成，平安站發餐的經費也是缺五成，希望社會大眾做愛心，讓愛心尾牙順利舉辦。以往募款會達到六七成，去年10月底就開始募集，可能大家特別關注選舉，在社福部分關注較少，經費夠就會發放500元應景紅包。

人安基金會說，這次尾牙在總統府前面辦2200桌，預計會有3萬名寒士，當天會動員八大主廚、130位廚師，目前3000名義工都額滿；不過尾牙前一天晚上要佈置，還缺300名義工，希望大家來報名做愛心。愛心專線：（02）2836-1600，劃撥帳號：19695227(戶名：人安基金會，備註：吃飽小組。)

(中時 )