《後來的我們》委託律師發聲明駁斥被告侵權一事

2019年01月08日 16:49 旺報 廖慧娟

劉若英的電影《後來的我們》7日傳出遭大陸的武漢光亞文化藝術發公司向法院提告，指該片涉嫌侵權，不當競爭，索賠7000萬元人民幣（約新台幣3.1億元）。

《後來的我們》今天（1月8日）下午透過官方微博「電影後來的我們」表示，對於被控告一事毫無所悉，部分媒體及個人在未經查證，沒有確切證據，即在網路發布大量不實消息，對該片出品方及導演劉若英、總製片葉如婷惡意詆譭，且被大量轉載，已嚴重侵犯當事人的合法權益，因此，委託北京雲嘉律師事務所處理此事。

律師函中明確指出，對被指控告一事，委託人（指劉若英、葉如婷及電影出品方）尚未收到法律文件，對此事並不知情，如果屬實，將積極應對，維護自身權益。其次，《後來的我們》改編自劉若英短篇小說《過年，回家》，收錄於劉若英2011年出版的散文集《我們並不完美》，小說著作權屬於劉若英依法享有，該片不論是創作、策畫、拍攝、發行均依法合規，「不存在不正當競爭」行為。

律師函也強調，微博用戶「出品人布衣翁」在其微博中發布、傳播大量不實消息，要求立刻刪除，並公開道歉，否則將透過法律途徑追究侵權者一切法律責任。也要相關媒體及個人儘快刪除不實言論，不要以訛傳訛，避免因此承擔法律責任。

(旺報 )