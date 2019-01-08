夜間工作勞工勞檢勞部：雇主須給公假

2019年01月08日 16:49 中時 王思慧

勞動部今年試辦長期夜間工作勞工強制健檢，勞工在晚上10時至清晨6時間從事工作，全年度夜間工作時數累積達700小時以上，或每月在夜間工作達3小時的日數佔當月工作日的一半，且全年度有6個月以上的勞工，今年須強制健檢。勞動部發問答集解答雇主疑問，包含雇主須給公假、由雇主認定是否有達強制健檢目標等。

勞動部職業安全衛生署在官網PO出「指定長期夜間工作之勞工為雇主應施行特定項目健康檢查之特定對象」問答集解答。勞動部指出，因為此檢查不是勞工保險預防職業病健檢補助的適用範圍，依職業安全衛生法第20條規定，健檢費用應由雇主負擔。

勞動部推估，國內長期夜間工作的勞工人數約為40萬人，分布在電力及燃氣供應業、醫療保健及社會工作服務業、製造業及支援服務業等行業。

勞動部表示，勞工一般健檢是依據勞工年齡定期每5年、3年或1年實施，公告的特定健檢是針對勞工達到夜間工作暴露量者所實施，且部分評估項目不同。

勞動部認為，由於勞工的排班是由雇主管理，因此所僱勞工是否達到公告所定長期夜間工作，是由雇主認定辦理，加上是雇主要負健檢責任，原則上雇主應給予公假讓勞工受檢。

即使勞工去年已實施一般健檢，若當年夜間工作暴露達長期夜間工作標準，今年仍須再行特定健檢，雇主與勞工也可透過先後檢查結果，評估夜間工作調配與健康管理措施的適當性，不過，今年度的一般健檢可合併特定健檢。

勞動部說，因長期夜間工作勞工的健檢屬為期2年的臨時性健檢，且其項目僅較一般作業健康檢查增加心電圖等項目，若勞工適逢當年度須辦理一般健檢，可免除重疊項目，不會造成企業負擔。

(中時 )