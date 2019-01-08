臉書評輔大性侵案 市議員苗博雅遭求償兩周後判

2019年01月08日 16:59 中時 王己由

輔大心理系3年前爆發學弟企圖性侵酒醉學姐案喧騰一時，時任輔大社科院長夏林清事後遭到校方停職處分，夏認為新科台北市議員苗博雅，當時在臉書拍影片「十分鐘認真包：哪裡出了包？」評論不當，不實指輔大心理系工作小組，施壓性侵案證人改變證詞，提民事訴訟求償1元並在臉書刊登道歉啟事。台北地方法院今(8)日辯論終結，定1月22日下午5時宣判。

夏林清提告主張，苗博雅2016年9月27日在臉書粉絲專頁，發表影片「十分鐘認真包：哪裡出了包？」指控輔大心理系工作小組，刻意讓證人屈服更改證詞，有關言論是憑空杜撰，並未提出合理依據。她認為，影片至今已超過25萬人次觀看，連名作家張娟芬也引用苗的影片做出錯誤批評，嚴重貶損她的人格，侵害名譽權。

北院下午開庭，因兩造事實都不爭論，法官諭知言詞辯論，夏的律師強調苗博雅引用的資料，根本無法顯現出證人變造證詞，評論卻指控夏的行為是在串證妨害司法公正，自屬非正當評論。苗博雅則辯稱，她在影片中的陳述和評論主要是論述夏不當接觸證人，及涉嫌施壓行為，這是與公共利益有關的評論，且與主要事實相符，是對可受公評之事為適當評論，不構成妨害名譽侵權行為。庭末法官諭知辯論終結，本月22日下午5時宣判。

(中時 )