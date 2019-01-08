八十八顆芭樂籽活力旺 新一輪巡演啟動

2019年01月08日 17:00 旺報 廖慧娟

獨立樂團八十八顆芭樂籽剛結束日本新宿與大阪的「Balaz’sAwesomePARTY貳零壹趴」世界巡演，今年邁入出道第21周年，今天（1月8日）宣布展開新的世界巡演行程「88balazBwalkmantour」。

去年底剛發行CD及復古卡帶版的專輯《芭樂籽的超讚密室》，收錄精選10首最愛錄音作品以及90年代必備的卡拉OK單曲，現在又馬不停蹄忙著展開新的巡迴演出，充滿活力。

八十八顆芭樂籽表示，「全新的巡演讓我們的演出永遠像第一次一樣充滿熱情，一層一層的疊上新的創意，帶著老派的浪漫繼續往前進。Keepwalking，BaWalkman，老派的浪漫，期盼我們這群開朗的中年搖滾樂手朝著88歲還是個玩著搖滾樂的白痴前進。」

「88balazBwalkmantour」將從台灣北中南三地公演起跑，包括1月11日台北LEGACY、1月13日台中LEGACY、1月18日高雄paramountbar、1月19日台南T.C.R.C等4場，預計農曆年後進行首次歐洲公演，3月所有巡演都告一段落之後，就會開始籌備新專輯的發行，預計2020的春天發行。

主唱阿強笑說：「新年新希望就是樂團可以都變成肌肉人，2020開始走肌肉搖滾樂路線。」他還打趣補充：「樂團演唱會在legacy就好，以後個人脫口秀再前進小巨蛋。」

(旺報 )