白歆惠鬆口已生2胎 餵母奶罩杯UPUP

2019年01月08日 16:59 中時 洪秀瑛

白歆惠。（縱橫公關提供）

白歆惠（白白）今（8日）出席保養品PerfectOne活動，她和另一半唐堂結婚2年多來，育有1子2歲多，她會後鬆口，去年生了第2個兒子，現在6個月，目前仍在餵母奶。

她說知道第2胎還是兒子時，覺得「哇，我家屋頂要掀了」，因為大兒子活力充沛，猶如裝了金頂電池的兔子，「現在每4小時要親餵一次，而且大的忙完忙小的，小的忙完忙更大的（指老公），累到一個極限，我從生1胎到現在，從未一覺到天亮」，暫時不可能接戲。

她今出席保養品和前東家凱渥的派對活動，晚上馬上飛回香港，「小孩就是我的一切」。她透露完全沒有調適問題，親自陪伴兒子過程幾乎沒崩潰過，就算看兒子發脾氣的樣子也覺得是他成長過程，看兒子大笑，她會比兒子更開心，每天都覺得很幸福。

想生第3個或生女兒？她笑說：「想啊，順其自然，不會特別追求。」她平時低調，幫兒子拍很多照片和影音，「最多傳給阿公阿嬤看，朋友圈從來不po」，笑說除了好友吳佩慈、安以軒之外，在香港最常聯絡的是兒子同學的媽媽，其它時間很少出門。

何時補辦婚禮？她坦言沒想要辦，「但先生會覺得有好的時機要辦，我是覺得有點累啦」。她開心聊媽媽經，但低調從未曝光過兒子照片，今天私下和媒體分享，2個兒子也遺傳父母優點，眼睛大又圓，2胎都自然產，她笑說小兒子出生時重4.5公斤，現在也是肉嘟嘟的，才6個月大就已經10公斤。

175公分的她目前約56公斤，以前模特兒時期約50公斤，但她現在不想減肥，主要是為了讓母奶有營養：「我吃很多蛋白質，只要有時間睡覺就很享受，而且小孩哭聲無論多遠我都能立刻跳起來，爸媽都說我好厲害。」

她也分享在大兒子1歲半時就帶他去幼稚園面試，看小孩能不能跟著指令跳舞，或媽媽離開會不會哭。很多香港家長會替孩子安排學才藝，甚至找家教，她認為「小孩玩樂很重要，否則太可憐了」，覺得開心成長比較重要。她也很重視逢年過年的禮節，堅持一定要跟家人過，2個兒子的母語是英文，她擔心他們中文會不好，她在家會要求兒子多講中文。

(中時 )