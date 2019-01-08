連星雲法師都被整 議員陳麗娜：前高市府卡佛光山6年

2019年01月08日 17:08 中時電子報 邱珮畇

【精彩】花媽做事有夠狠！不支持她就卡案 陳麗娜：非我族類就誅殺！

陳麗娜說，2010年被卡的案子還有佛光山。佛光山是例年來，高雄市觀光人數不是數一，就是數二的，去年觀光人數有740萬人次。創照了這麼高的觀光人次，對高雄市來講非常有代表性。(Youtube截圖)

義联集團創辦人林義守力挺韓流，7日率團拜會高雄市長韓國瑜，宣布加碼投資700多億元，釋出2.7萬個職缺。但高雄議員陳麗娜昨在《新聞龍捲風》透露，2010年時義联集團因為挺楊秋興，選後開發案被卡，最後求償國賠258億。除此之外，同時被卡的還有佛光山，也被打成違法，一直到星雲法師低頭，花媽才鬆口可以輔導合法。

義联集團創辦人林義守力挺韓流，7日率團拜會高雄市長韓國瑜，宣布加碼投資700多億元，釋出2.7萬個職缺。韓敞開雙臂歡迎更多企業到高雄，但也語重心長提到，昔日有台北大巨蛋案，弄得市府、市民、企業三方慘敗，要記取這個寶貴的教訓。

林義守與「前朝」關係緊張，多年沒進高市府。韓國瑜開場時開門見山問林義守有多久沒來市府？林用手比4，笑說4年沒踏進一步。韓國瑜要林義守以後常來。

昨《新聞龍捲風》主持人戴立綱說，林義守在2010市長選舉時支持前高雄縣長楊秋興，選後就被當時高市府要求210億的商辦開發案件停工，義联最後也因此向市府提出國賠，金額258億。但花媽認為，義大超容積開發樓地板面積達3.4萬多坪，高雄市政府工務局依法撤銷使用執照並停工。

戴立綱說，沒想到跟我不走一條路的就變非我族類，花媽做事有夠狠。高雄議員陳麗娜說，這個國賠金額真的很大，當時說超容積開發樓地板面積撤銷使用執照這部分，就是前工務局長趙建喬。

八年前那案件擱置到現在，陳麗娜說，義联的損失應該不只210億，求償258億只是剛剛好。原因也不過就是因為林義守當時挺了楊秋興，而不是陳菊。她問「非我族類就必須要誅殺嗎?」

陳麗娜說，韓國瑜選上後，義大又來了要投資，這8年內陳菊到底做了哪些事，讓本來要來投資的廠商，不管是高雄或其他地方，看到義大下場卻步不敢來。她問，陳菊說她招商招的多好，真的是這樣嗎?

不僅如此，陳麗娜說，2010年被卡的案子還有佛光山。佛光山是例年來，高雄市觀光人數不是數一，就是數二的，去年觀光人數有740萬人次。創照了這麼高的觀光人次，對高雄市來講非常有代表性。

但是，陳麗娜說，前市府竟然也在2010說佛光山是違法的，理由是申請時行政程序有疏忽，所以這個案子可以卡到2016年。她問，佛光山變違法誰知道? 每天還是有很多人進去。陳麗娜說「我相信對星雲法師來說，是極大的一個折磨跟痛苦。」

戴立綱驚「不支持花媽就要卡死星雲法師?」陳麗娜說，相信大家都知道佛光山會在這地方設立，跟楊秋興有很大關係，如果是違法的可以這樣經營跟存在嗎?到最後只用一個「行政程序有疏失」的理由萊卡佛光山。

陳麗娜說，在2016年時演出大和解，花媽鬆口說可以輔導合法，但2010就能輔導為何要等到2016?因佛光山說了，如果花媽能夠協助合法，票可以投給花媽。陳麗娜說，相信星雲法師說的話效益是非常大的。

但陳麗娜說，看在我們的眼裡，為了政治上面的支持，使出了這麼大手段，卡這些慈善單位，佛教團體有意義嗎?因為反商導致商人這麼大損失，陳麗娜問，高雄在外界投資者眼中，會是友善的投資環境嗎?現在高雄就是要力刷這種情形，她拜託韓國瑜要做的事情，大家要支持，也呼籲高雄市政府公務員，記得是要為人民服務，不是為政黨服務。

(中時電子報)