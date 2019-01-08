宥勝從南極探險回來了！第一件事先用力擁抱他們

2019年01月08日 17:06 中時 林淑娟

南極長征隊員開心吃雞排。（橘子關懷基金會）

左起吳昇儒、陳彥博、劉柏園、宥勝、林語萱、楊力州導演。（陳麒全攝）

南極長征隊員們與接機親友開心大合影。（陳麒全攝）

宥勝開心返抵台灣。（陳麒全攝）

由橘子關懷基金會所組成的全台首支「前進南極點長征隊」，去年11月13日出發前往南極，歷經1個多月生死交關的極地長征，在智利時間12月22傍晚6點(台灣12月23日凌晨5點)成功抵達南極點。長征隊劉柏園、陳彥博、宥勝、林語萱、吳昇儒及紀錄片導演楊力州8日上午平安返抵台灣。擔任夢想導師的宥勝一出入境大門，隨即擁抱最愛的女兒蕾蕾和兒子Yolo及奶奶，他父愛噴發直呼：「除了台灣美食，最想念兒子的奶臭味啦！現在只想快快融入家庭，好好陪陪家人！」

宥勝的老婆、「蕾媽」小嫺前幾天特別花了100小時轉機，飛越半個地球前往智利，只為了和他吃一頓晚餐，接他一起回家。宥勝談及此事時感動不已，他笑說，看到蕾媽出現時的第一個念頭：「妳瘋了嗎？」回過神才問：「小孩呢？」得知小孩留在台灣，她獨自前往時，更是感動，因為自從小孩出生後，蕾媽就沒有離開過孩子，但為了提早見自己一面，卻甘願這樣做，這對她來說是一個突破！

被問到在這次的南極挑戰中，內心是否曾有過受挫的時刻，宥勝坦言：「的確有！南極的環境險峻，好幾次我都想要放棄」。至於脆弱時是否會想到家人，他說：「走的過程一片白茫，只能和自己對話，想一些耗時的事，反而不敢想孩子，因為怕會太想家；但其實回到帳棚後都偷偷看老婆孩子的照片落淚！」

宥勝在2019的開始，宣布加入新的經紀公司喜鵲娛樂，經紀人Summer特別現身機場給他一個大擁抱，歡迎他完成南極挑戰、加入喜鵲。宥勝表示，和喜鵲完成簽約是蕾媽一手促成，在他長征南極離家的這段時間，蕾媽很獨立、也把家和孩子照顧得很好，未來他可以更專注在演藝事業上。宥勝也說，重回演藝圈如同開啟新的冒險計劃，他將帶著長征南極的磨練和學習，迎向新的挑戰，未來會更專注在熟悉的表演領域，拓展演藝事業上的廣度，請大家拭目以待。

為了讓隊員一解相思之苦，基金會也送上隊員們最想念的台灣小吃，宥勝睜大眼睛興奮表示：「挑戰期間我們只能吃太空包，最懷念就是能大口吃雞排、大口喝珍奶，但最想念的還是孩子們的味道。」此話一出，也惹得其他隊員頻頻點頭表示同意，笑翻現場眾人。

橘子關懷基金會十週年啟動「前進南極點」計劃寫下台灣史上新紀錄，成為首支以越野方式抵達南極點的台灣隊伍，十年前負責掌鏡「征服北極」的紀錄片導演楊力州此次也全程隨行，完整紀錄下南極長征隊「做大夢」的心路歷程，楊力州導演表示：「隊員現在看似堅強，但在南極時，數度在鏡頭前落淚。比起10年前在北極只有遇到少數幾天暴風雪，這次在南極，只有少數幾天沒有暴風雪，這趟冒險特別艱辛。這一路上，我看著隊員面對自己的挫折跟懦弱，這都是勇敢表現，也讓他們完成做大夢目標。」今年第三季，南極長征隊的紀錄片也將正式播出，透過鏡頭讓大眾再次看到來自台灣的榮耀。

(中時 )