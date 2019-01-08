超馬》帶回南極的空氣 陳彥博：保證純淨！

五位南極長征隊員與楊力州導演在道具南極地標前開心留影。(橘子基金會提供)

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中時電子報
／綜合報導
長征隊員們更從南極帶回南極空氣瓶。(橘子基金會提供)

台灣史上第一支南極長征隊，在台灣時間12月23日凌晨5點成功抵達南極點，今天上午平安抵台，在桃園機場入境大廳吸引親友及粉絲熱情接機，超馬好手陳彥博也公開暢談首次擔任團隊教練的心得點滴，更展示從南極帶回來的空氣瓶，希望透過這次挑戰，傳遞橘子關懷基金會10年來最重視的冒險精神。

首次擔任極地教練的陳彥博神情雖然疲憊，但談到平安將隊員帶回台灣，也終於鬆了一口氣，並說：「這次讓我衝擊最大的是，以前單槍匹馬慣了，可以掌握所有狀況，但這次途中波折不斷，更改路線後，隊員們負荷壓力更大，自己士氣也受影響。」

完成南極挑戰後，陳彥博認為，如何與隊員們共進退、秉持初衷，內心不輕易受外界動搖是在挑戰過中學習到最大的一件事，他有感而發地說：「一個人可以跑得很快，但一群人可以跑得很長久，特別是這次挑戰以團隊為主，所以在帶領團隊的過程中，我變化嚴格、搞笑、放輕的領導方式，還當大廚煮家鄉味給隊員吃、鼓舞隊員，一切都以團隊完成任務為優先。」

成功征服南極點之後，陳彥博要先休息一陣子，再重新為新的極限運動冒險進行訓練，這次南極長征隊也特別帶回珍貴的南極空氣，陳彥博指著瓶子笑說：「這飛越了一萬多公里的南極空氣，保證非常純淨，就像做大夢的初衷！」

(中時電子報)

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