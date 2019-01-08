票輸越多官越高？他諷民進黨「創造台灣奇蹟」

2019年01月08日 17:15 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

蘇邁配呼之欲出，新北市議員葉元之在臉書發文指出，蘇貞昌及陳其邁在縣市長選戰中大敗，但票輸越多卻官位越高，真是名符其實的「落選內閣」。他指出，11/24才被民眾唾棄的這些政治人物，不到兩個月、沒做任何改變，就獲得總統給予更高的權位，這是對台灣人民赤裸裸的挑釁，民進黨真是創造了另類的台灣奇蹟！

葉元之酸說，接任閣揆的蘇貞昌在新北市長選戰大輸29萬票，接任副閣揆的陳其邁也在高雄市長一役大敗15萬票，票輸得越多官越高，所以輸21萬票的林佳龍應該可以安心，他的位子，可能會比陳其邁高一點。

葉元之進一步指出，蘇貞昌、林佳龍、陳其邁三人總共大輸65萬張票。65萬票是什麼概念？就是比台北市長柯文哲的得票數還高出7萬。葉元之表示，還記得去年國民黨台北市長初選，民進黨譏嘲都是敗選立委來參選；現在換民進黨的這些縣市長落選人入閣，令人不得不感嘆，現世報，來得好快！

葉元之也反諷蘇貞昌，2010年他選擇參選台北市長，盤算著落選後直攻總統，當時沒有成功；這次落選新北市長，換得更高的行政院長，終於如願以償。葉元之解讀，這種現象也反應了蔡英文的無奈，他說，在民進黨的菁英中，賴清德堅持跳船，蔡英文只好拉蘇貞昌、陳其邁、林佳龍這些落選的諸侯來背書，做自己跛腳後的義肢。

對於蘇貞昌的「落選內閣」，有網友留言回應「騙神明內閣」、「民進黨慣用的手法」、「請原諒民進黨！他們就沒人材了，只能廢物利用再利用啦！」

(中時電子報)