影》林子偉化身霹靂小組緝毒幹員 公益擔任刑事局反毒大使

刑事局長蔡蒼柏與林子偉共同出席反毒宣導活動。(林郁平攝)

友善列印
中時

效力於美國職棒波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉，8日受到刑事局邀請，公益擔任今年「反毒大使代言人」，林子偉特別錄製一段影片，呼籲在學青少年應選擇正確的方式面對壓力，遠離毒品。

林子偉No Drugs on My Way反毒宣導影片

自紅襪隊拿到世界大賽冠軍後，此次是林子偉首場公益代言活動，林子偉穿上一身帥氣的霹靂小組戰鬥服，現身於南港高工代言「NoDrugsonMyWay」反毒宣導活動主題。活動現場首映林子偉錄製的反毒宣導影片。影片中林子偉提到：「如果不想要停留在原地、想要變得更好、更進步，就要不害怕失敗，從失敗的壓力中學習才會成長。」他以自我面臨壓力時，靠打高爾夫、保齡球等其他運動自我調適，期勉青少年應選擇正確的方式紓壓，千萬不要碰毒品。

刑事局長蔡蒼柏特別頒發代言證書，感謝林子偉公益擔任108年度「反毒大使」代言人，並感謝國泰慈善基金會、經紀公司寶悍運動平台積極促成此次公益代言。林子偉並與南港高工棒球校隊組成「MyWay隊」，與蔡蒼柏率領的「刑事伯隊」，展開打倒新興毒品的棒球九宮格PK賽，以「新世代反毒策略」採取「多元管道，分齡宣導」方式，希望憑藉林子偉陽光健康的優質形象及個人魅力，引領青少年透過正當管道展現自我，拒絕毒品誘惑。

(中時 )

林子偉擔任刑事局今年的反毒大使，呼籲青少年千萬不要碰毒品。(林郁平攝)
林子偉率南港高工棒球隊，與刑事局展開九宮格PK賽。(林郁平攝)

無業男沉迷夾娃娃 磁鐵狂吸鐵盒… 涉吸金案當不成高雄市府原民會主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。