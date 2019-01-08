影》林子偉化身霹靂小組緝毒幹員 公益擔任刑事局反毒大使

2019年01月08日 17:33 中時 林郁平

效力於美國職棒波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉，8日受到刑事局邀請，公益擔任今年「反毒大使代言人」，林子偉特別錄製一段影片，呼籲在學青少年應選擇正確的方式面對壓力，遠離毒品。

林子偉No Drugs on My Way反毒宣導影片

自紅襪隊拿到世界大賽冠軍後，此次是林子偉首場公益代言活動，林子偉穿上一身帥氣的霹靂小組戰鬥服，現身於南港高工代言「NoDrugsonMyWay」反毒宣導活動主題。活動現場首映林子偉錄製的反毒宣導影片。影片中林子偉提到：「如果不想要停留在原地、想要變得更好、更進步，就要不害怕失敗，從失敗的壓力中學習才會成長。」他以自我面臨壓力時，靠打高爾夫、保齡球等其他運動自我調適，期勉青少年應選擇正確的方式紓壓，千萬不要碰毒品。

刑事局長蔡蒼柏特別頒發代言證書，感謝林子偉公益擔任108年度「反毒大使」代言人，並感謝國泰慈善基金會、經紀公司寶悍運動平台積極促成此次公益代言。林子偉並與南港高工棒球校隊組成「MyWay隊」，與蔡蒼柏率領的「刑事伯隊」，展開打倒新興毒品的棒球九宮格PK賽，以「新世代反毒策略」採取「多元管道，分齡宣導」方式，希望憑藉林子偉陽光健康的優質形象及個人魅力，引領青少年透過正當管道展現自我，拒絕毒品誘惑。

(中時 )

林子偉擔任刑事局今年的反毒大使，呼籲青少年千萬不要碰毒品。(林郁平攝)