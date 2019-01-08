城市馬拉松配國旅暖冬方案 新竹市旅宿業績成長

2019年01月08日 17:18 中時 陳育賢

竹湖暐順麗緻文旅因新竹城市馬拉松的舉辦，加上暖冬國旅補助加持，訂房滿單，1月至今才過1周，訂房數已破百，業績較去年同期大幅成長。（陳育賢翻攝）

新竹市城市馬拉松日前圓滿落幕，活動吸引上萬人參與，成功行銷城市，而此次賽事聯合在地16家旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，配合市府「來去新竹住1晚」暖冬版方案，包括住宿、餐飲經濟都逆勢大成長。

竹湖暐順麗緻文旅經理黃詩琪表示，近期正值耶誕與新年假期，國外商務客較少，為傳統住宿淡季，但因新竹城市馬拉松的舉辦，全國各地的跑步選手大量湧入，加上暖冬國旅補助加持，訂房滿單，1月至今才過1周，訂房數已破百，業績較去年同期大幅成長。

而接下來1月暖冬旅遊以及2月農曆春節的旅客市場，讓飯店業者更為期待且看好，業績可望持續成長。

另，新竹福華大飯店在這段期間訂房率增加成長2至3成；新竹福泰商務飯店也受到政府的暖冬方案，截至目前已增加2成業績，2月年節可望持續加溫。

市府表示，除了飯店業者，不少在地餐飲業者也加入馬拉松美食奧援，藉由城市馬拉松的機會作了很好的行銷，在新竹的美食餐飲打出知名度且傳回其它縣市。

其中，主打義式餐點的VibesKitchen＆Bar，在此次賽事特別準備了義式風味三明治及特調飲品，款待參與馬拉松的選手，讓來自全國各地的跑友品嘗到在地的好風味。

市長林智堅表示，拚經濟、給市民好生活，是市政工作首要之務，過去4年市府力推建設，打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園、隆恩圳等，已成為受歡迎的打卡熱點，吸引外地遊客前來。

這次藉交通部觀光局擴大國旅暖冬遊方案，推出竹市版「來去新竹住1晚」暖冬方案，與近50家巷弄美食合作，邀請全台民眾感受專屬竹市的「幸福方程式」，同時也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。

城市行銷處指出，國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，希望新竹市觀光業持續加溫。

此外，市府另也推出4個「來去新竹住1晚暖冬版」行程可供民眾參考，相關參與擴大國旅暖冬來新竹住1晚方案結盟的飯店業者及餐飲業者，資訊可上城銷處網站查詢。暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢，網址：https：／／coupons.taiwan.net.tw／coupon／coupon.php？action=search_hotel。來去新竹住1晚暖冬版相關路線與美食店家網站查詢，網址：https：／／dep-tourism.hccg.gov.tw／ch／home.jsp？id=16＆parentpath=0,1。

(中時 )