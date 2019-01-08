一碗248元的泡麵又來了！統一「滿漢御品」限量8888碗

2019年01月08日 17:17 工商 劉馥瑜

統一企業公共事務室經理凃忠正說，「滿漢御品」限量推出9檔以來，已累計售出5.5萬碗，檔檔完銷！（攝影／劉馥瑜）

統一「滿漢御品」與故宮精品跨界聯名，限量8888組。（攝影／劉馥瑜）

一碗248元的泡麵又來了！瞄準高價泡麵市場，統一企業與故宮首度跨界合作，推出「滿漢御品x故宮精品」聯名禮盒，限量8,888組（一組包含1碗麵＋1木筷套組），即日起在3大通路販售，包括19間7-ELEVEN門市、momo購物網，以及家樂福桂林店、重慶店兩家實體店，搶攻春節送禮及觀光客伴手禮商機！

統一「滿漢御品」高價麵自2016年上市，主要在春節、中秋、端午三節推出，主攻送禮市場。統一企業公共事務室經理凃忠正說，至今推出9檔以來，已累計售出5.5萬碗，平均一檔約6,000多碗，檔檔都在2～3周左右完銷，顯示消費者對該產品的認同度高，認為「價值」高於「價格」。

這一波「滿漢御品」最大的特點是，統一首度與故宮精品聯名，在外包裝及所附的木筷套組設計上，與往年不同。據統一介紹，這次將清朝文物金龍圖樣印製於上蓋，栩栩如生的立體金龍，彷彿將破碗而出；另外，所附木筷套組，也特別印製上清光緒手書「欽定一甲第一名」，象徵滿漢御品為麵界第一精品，也藉此激勵大家要努力向上！

基於送禮需求，外包裝也很講究！統一指出，此次包裝的精美提盒，是參考「內府泥金寫本龍藏經之經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」金龍，以及「光緒國書-大清國致大英國國書」黑龍兩款圖樣設計，並輔以清朝文物「粉彩開光花鳥雙連瓶」雕花刻印，互相呼應、更襯華貴，展現「麵界帝王」的氣勢！

(工商 )