每年2300兒少需寄養家庭修杰楷呼籲大眾「打開家門」

2019年01月08日 17:16 中時 王思慧

根據家扶基金會統計，每年約有2300位兒少在寄養安置系統接受照顧，然而從穩定服務的寄養家庭分享中，回饋遠大於自己的付出，不但幫助了需要的兒少重返家園，富足自己內心、家庭更親密。代言人修杰楷身為父親，呼籲500戶家庭一起「打開家門讓愛住進來」，加入寄養家庭服務行列，幫助這群等待著家庭接棒照顧的孩子。

家扶表示，從2013至2017年新增核准寄養家庭服務動機來看，利他因素包括「關懷不幸兒童」、「回饋社會」等，約佔52％；利己因素包括「增加家庭熱鬧氣氛」、「行善積德」、「做友作伴」、「有空閒時間」等，約佔42％。但對這群願意打開家門的家庭而言，幫助許多失依兒少在等待原生家庭修復的過程中，能暫時找到一個避風港，而服務中滿滿的回饋，更豐厚自己的生命。

已是第三年投入寄養服務的仁傑媽媽，全家同心支持是服務最大的動力，一幅幅裱框的拼圖，訴說著全家一起伴寄養童遊戲，成功化解安置初期的陌生感。全家將照顧發展遲緩兒子成長的經驗，善用到寄養童身上；家庭聚會分享的多是與寄養童一起出遊的美好回憶，這些「印記」緊密家人關係。仁傑媽媽說，碰到困難的時刻，家扶社工提供各式訓練、資源，有夥伴相挺並不孤單。

而18年來照顧過35位寄養童的美玉媽媽，因為姐姐擔任寄養家庭的影響而加入，因與其他寄養家庭建立好交情，常一起帶著寄養童們出遊或交流教養技巧、分享照顧撇步，支持打氣並約定要繼續這條路。

依2017年曾提供家庭寄養服務寄養家庭數據顯示，服務年資達3年以上寄養家庭超過80％，「資深」寄養家庭常是能同時安置1位以上寄養童，服務能量充沛；或是原安置孩子結案後又能無縫接軌的繼續服務。

藝人修杰楷為家扶基金會代言，所拍攝「寄養童日記篇」公益影片中，以「修爸爸」的角色體驗寄養家庭的滋味，影片描繪寄養童來到寄養家庭這新環境，歷經初期適應磨合議題，到邁向返家的階段時對分離所感到的不捨，卻又能祝福孩子勇敢前進的心路歷程。

修杰楷說，身為父母，給子女的愛從沒有門檻，相信需要的孩子更能感受這股真誠的愛。寄養父母能依照孩子不同的特質調整因應，堅定無私的愛本來就令人感到欽佩，但涉入其中感受特殊情誼激盪的真實火花，相信彌足珍貴。

從2013至2017年結束寄養安置兒童少年結案後狀況發現，寄養安置兒少結案後「返回原生家庭」及「親友照顧」的比率皆6成、「被收養」約佔1成，服務確實能助益兒少未來邁向穩定的生活。依據家扶基金會投入兒少寄養服務工作38年的服務經驗，2019年約需500戶以上家庭有意願加入，才能因應兒少安置的各式需求。

家扶基金會執行長何素秋表示，寄養家庭將愛延續，有挑戰也有溫暖，無論以愛傳家、或是揪團參與，已發展出寄養服務衍生的效益，超乎我們想像。服務中常聽到自立寄養兒少回來探訪，除感恩照顧恩情，更見證這股愛的力量。

家扶邀請大眾一起「打開家門讓愛住進來」，請撥打家扶寄養家庭招募專線0800-07-8585，或洽家扶寄養服務網站https：／／ fostercare.ccf.org.tw／。

(中時 )