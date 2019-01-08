防火宣導比創意　行動劇、健康操都來湊一咖

台南市消防局第三救災救護大隊8日舉辦防火宣導座談會，北門、將軍、學甲婦宣隊以行動劇、健康操等方式宣導，效果不錯。（莊曜聰攝）

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台南市消防局第三救災救護大隊8日舉辦防火宣導座談會，北門、將軍、學甲婦宣隊以行動劇方式向參與民眾傳授防火逃生的撇步。（莊曜聰攝）

年關將近，氣溫漸低加上天乾物燥，各項電器與火源使用量增加，為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識、推廣防災教育，台南市政府消防局第三救災救護大隊8日在佳里公所禮堂舉辦防火宣導座談會，婦宣隊成員卯足全力，以行動劇、健康操宣導正確概念。

第三大隊大隊長楊子濬指出，各機關、場所藉由自衛消防編組加強自身災難應變能力，在危急時才能減少不必要的傷亡及財產損失，也希望藉由本次宣導，加強各公眾處所的應變及認知，在發生緊急災害時，將災難傷害降至最低，保障大家生命財產的安全。

宣導活動由第三大隊下轄的北門及將軍婦女防火宣導隊話劇表演開場，融入常見的家戶火警狀況，以及各種應對方式，加鄰里互助、住宅警報器安裝需知等常識。

另外還有學甲婦宣隊獨創的防災健康操，將一系列的宣導主題，融入於舞蹈中推廣，讓參與的民眾印象深刻，也是相當獨特創新的做法。

宣導活動期間將會辦理一系列之「防火、防災及救護宣導」活動，讓市民藉由活動體驗，提升火災預防之觀念及火災發生初期之逃生應變能力，希望藉此活動，拉近與民眾之間的距離，在生動活潑兼具趣味性的活動中，獲得正確的防救災知識及求生技能。

(中時 )

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