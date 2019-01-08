台南市第7處小規模多機能服務據點啟用 提供照護者喘息空間

菩提林社福協會在後壁辦理的長照機構，8日正式揭牌，成為台南市第7處提供小規模多機能服務的據點，可提供最多80位長者日托、居家、夜間喘息服務。（台南市社會局提供）

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菩提林社福協會在後壁辦理的長照機構，8日正式揭牌，成為台南市第7處提供小規模多機能服務的據點，讓農村地區也有頗具規模的老人長照中心。（台南市社會局提供）

為提供失能、失智長輩多元照顧服務，長照2.0中的小規模多機能服務通常以日間照顧中心為基礎，擴充居家服務、臨時住宿等多元服務，以回應家庭照顧者臨時托顧需求，菩提林社會福利協會在後壁設立的長照機構8日正式揭牌啟用，也成為南市第7處社區式小規模多機能服務據點，可提供最多80位長者相關服務，串連南市的長照服務網。

台南市社會局在全市設置43處日間照顧服務中心，包含菩提林在內共有7處社區式小規模多機能中心，分布在後壁、白河、七股、西港、玉井、中西區及東區，最主要就是提供夜間喘息照顧服務，讓家屬可以紓解照顧壓力，目前都採預約制。

社會局長黃志中表示，台南市老年人口截至去年底共計28萬2,078人，全市老年人口佔14.97％；而後壁區總人口數為2萬3,397人，其中65歲以上人口有5,810人，占後壁區人口24.83％，該區明顯已進入高齡社會，長期照顧服務需求急速增加，新的長照機構設立能讓在地長輩能有更便利的服務。

菩提林社會福利協會設立的長照多機能照顧中心占地150坪，採庭園式設計，內部規畫「幸福堂」與「快樂屋」2大專區，融入在地特色與懷舊元素，還有活動區、客廳、簡易廚房、餐廳、無障礙浴廁等，另為提供家庭照顧者喘息服務，也設置3間寢室，作為長輩短期夜間留宿之用，並由社會局補助開辦費及交通服務車，創辦人蕭斌表示，有感於農村地區資源匱乏，為了回饋鄉里才設立此中心。

(中時 )

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