涉吸金案當不成高雄市府原民會主委　林國權出庭喊冤

前高雄市議員林國權。(圖／中時電子報)

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高雄市長韓國瑜原屬意擔任原住民委員會主委的林國權，因涉及吸金案引發爭議，導致人事案流產，該吸金案8日在台中地院開庭。林國權對媒體喊冤指出，公司僅負責發行、服務，代銷交由代理商處理，代理商與客戶糾紛卻由他承擔，還讓他失去服務原住民的機會。

67歲的林國權，在4年前成立和荔企業公司，被指控招覽年輕女子在愛情公寓網站勾引男網友交往，論及婚嫁時再遊說購買「和荔樂活契約」包套婚禮服務詐財，每套4.5萬至18萬不等，約近百名男子受害。此外，並招攬投資違法吸金，以老鼠會方式吸金詐騙，非法吸金超過4千萬元，受害人高達百餘人，台中檢方依違反《銀行法》、詐欺等罪起訴林國權夫婦等70多人，由台中地院審理。

台中地院開辯論庭，林國權等被告及被害人近百人到場，陳姓被害人提出與女業務員的對話通聯紀錄，證明兩人當時確實在交往，但是，女業務員一直辯稱兩人並沒有交往，都是他自己一廂情願。希望法院主持公道，他只想拿回被詐騙的錢。

辯論庭因重要證人數名被告未到案，延期至3月27日再開辯論庭。隨後，林國權向媒體大喊冤枉表示，合荔公司僅負責發行、服務，代銷簽合約包給外面代理商做，代理商為招攬生意與客戶發生糾紛，因契約是和荔公司具名，而被牽扯進來，代理商的業務員出問題，卻讓他承擔。甚至，他原本有機會為原住民服務也因而都沒了。

(中時 )

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