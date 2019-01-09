優質辦學獲肯定 中華大學校務評鑑全數通過

中華大學全數通過第2周期大學校院校務評鑑，該校大膽投資學生海外短期留學、保障月薪31K、AI教育的優質教學，獲得肯定。（陳育賢翻攝）

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中時

2018年度上半年第2周期大學校院校務評鑑近日公布評鑑結果，新竹市中華大學在「校務治理與經營」、「校務資源與支持系統」、「辦學成效」、「自我改善與永續發展」4個評鑑項目，獲得「全數通過」，顯示中華大學不僅為1所就業3高學府，優質教學也獲肯定。

中華大學校長劉維琪表示，中華大學自我定位為1所「就業型大學」，以輔導學生邁向成功職涯為目標，透過陽光、創新等辦學主軸，主動與願意提供社會新鮮人高薪資的知名企業合作，開辦企業人才培育之「保障月薪31K就業學程」，讓學生畢業即就業，還能夠高薪就業。

另，中華大學也獨家首創「保障就業薪資」方案，凡學生在校內通過學習組合者，則保障該名學生畢業月薪至少3萬1000元起，未達3萬1000元者，則由學校專款補齊差額。

另，因應「多職人生」、「斜槓世代」來臨，中華大學也推出許多跨領域學習管道，包含1堂市價約15萬元的程式設計人才培訓課程，學校也出錢讓有意願的同學免費跨系選修。

劉維琪說，這些都是中華大學畢業生能夠連續數年，在教育部、104及1111人力銀行的最新調查中，具有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」3高表現的關鍵。

此外，日前高等教育民意調查結果顯示，有高達8成的民眾認為「大學畢業即失業的問題嚴重」，而且「學生缺乏國際競爭力」。中華大學一連推出「保障月薪至少3萬1000元」及「免費海外短期留學5天4夜」方案，直接對症下藥，讓學生能夠高薪就業，同時提高進軍國際的意願。

(中時 )

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