管中閔就任 學生：堅守大學自主 以台大人為榮

台大校長管中閔(中)8日就任，台大政治所碩一學生林汶郁（左）代表獻花致意。(張鎧乙攝)

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旺報
中時／

台大校長管中閔8日正式就任，台大政治所碩一學生林汶郁表示，回顧這次台大校長遴選案，迄今已一年多，新校長管中閔上任，代表台大已走過政治飄搖之際，「台大之所以是台大，在於培養出來的人才，對於大學自主學術自由、對於民主法制的堅持與努力，我以台大人為榮。」

林汶郁提到，台大作為國內高教領頭羊，堅守大學自主、學術自由的理念，去年5月4日舉辦的「新五四運動」，吸引大批師生、校友與民眾的支持，而為了由自主聯盟更串連數十所大學，一同為了捍衛大學自主而努力，「身為台大學生，我們一直都知道，真理是站在我們這邊的，而最終真理戰勝一切」，而執政黨錯誤的政策，過去堅持不願意發聘給台大校長，甚至也因此換掉了三位教育部長。

林汶郁還提到，本次九合一大選，民進黨政府大敗，社會大多認為，政府介入台大校長遴選案成為敗選的要因之一，而她在本次校長遴選案中，所學到最大的一件事，就是「民主並非一蹴可及的」，並且需要全民監督，而民主與教育自由的精神，更需要社會大眾一同維護。

她期許台大繼續走向璀璨的未來，更期盼台大學生，繼續抱持著為社會努力奉獻的心情，一同成為台灣未來的棟樑，也希望社會大眾，一起為台灣的教育與民主自由努力。

台大研究生協會會長許瑞福則說，以研協會的立場來說，在校長遴選過程中，並沒有支持或反對特定候選人，但新任校長管中閔過去在遴選階段，像是在企業擔任獨立董事資訊，並未揭露，期盼未來能與管校長近一步溝通，除了釐清未獲這些過去解答的問題，更希望在學生事務上，能與管校長多互動，以利其了解校內學生需求。

(旺報 )

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