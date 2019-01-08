《中時晚間快報》紅利踩煞車 蔡英文：從長計議

2019年01月08日 17:39 中時電子報 綜合報導

◎紅利踩煞車 蔡英文:從長計議

行政院將於上午舉行「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，確定歲計賸餘總金額約386億元，將用於「促進經濟發展，照顧弱勢扶老攜幼、非洲豬瘟預防」，行政院強調，相關照顧是一次性的支出、不會年年減稅，也不是「人人有獎的現金紅利」，而且相關預算2019年度來不及編列，有可能在2020年編列。

◎管中閔就任 風雨已過 明天才是戰場

遲了352天（原本應該在去年2月1日上任），台大校長管中閔8日總算上任！他致詞時動容地表示，這是此生結緣台大、報恩還願的機會，他視此為「一生懸命」，只有全力以赴，絕無反顧；「風雨已經過去，明天才是我們奮鬥的戰場。」他演講10分鐘，全程歡呼聲、喝采聲不斷。

◎首次生日出訪 金正恩今抵北京

應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對大陸進行訪問，今天上午近11時搭乘專列抵達北京火車站，車站周邊一大早就實施嚴格交管。這是金正恩近一年內第4次訪陸，也是首次在生日當天出訪。今年也是陸朝建交70週年。

◎周興哲認愛大6歲主播女友 看到她覺得在發亮

周興哲推出數位EP《終於了解自由》，7日舉辦聽歌會，23歲的他與大他6歲的主播趙岱新，去年數度被拍到單獨約會，但他僅鬆口兩人目前是「友達以上，戀人未滿」，不過他昨在現場大方認愛，「現在是幸福快樂狀態」，更甜蜜表示「幾個小時前對她說我愛你」，他們去年3月正式交往，他提到對女友是一見鐘情，主動邀約對方約會。

(中時電子報)