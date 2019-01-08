傻眼貓咪！棄養竟用快遞送 動保處怒了

2019年01月08日 18:05 中時 葉德正 、 吳岳修

被快遞的貓咪無辜張望。（葉德正翻攝）

板橋動物之家去年12月11日接獲一個包裹，動保員打開嚇了一跳，裡頭竟是飼主以快遞方式將貓咪郵寄至動物之家辦理棄養，動保處調閱監視器畫面後約談飼主到案，裁罰3萬元罰鍰，另依違反動物傳染病防治條例第13條，未具一年內狂犬病疫苗施打證明裁處3萬元。另快遞公司已明文規定不得運送活體動物，動保處將追查快遞公司是否知情仍運送做不實陳述，若發現有不實陳述將依法函送。

動保處表示，去年12月11日約中午時有快遞公司運送包裹並要求簽收，包裏外觀是一般家電的長方體紙箱，四周封死，僅在上方留有握把的孔洞，包裏就立放在機車腳踏車板處。

快遞人員一到動物之家，動保員納悶怎麼會有包裏，沒想到用手電筒往包裏內一照，發現裡面竟然有一隻成貓，瑟縮在紙箱內，如此誇張的行徑，動保處隨即介入調查，經快遞人員聯繫寄件人後得知是飼主快遞貓隻要動物之家辦理棄養。

動保處約談飼主楊姓女子，她表示，飼養的貓咪肢體障礙不良於行，楊女不願再養，竟將貓呼放進紙箱後，找來快遞運往動物之家棄養，新北市動物保護防疫處認定楊女惡意棄養，先依違反動保法開罰3萬元，後續查出楊女未替寵物施打狂犬病疫苗，再加罰3萬，另外也將追究快遞公司違法運送活體動物的罪責。

動保處接獲通知後約談飼主，飼主表示貓咪有不良於行情況，曾進行針灸等治療，因為沒有時間照顧所以才請快遞送貓咪到板橋動物之家；快遞公司表示公司提供服務是以手機App預約取件之速遞服務，並不會過問委託人所運送物品內容，經動物之家通知才驚見內容是隻貓咪，動保處查證該公司有明文規定不得載運活體動物，後續將查證所言是否屬實，若查證為不實陳述將依使公務員登載不實罪函送。

動保處表示，如果想申請辦理有關寵物不擬飼養，可向動保處或動物之家洽詢，透過「毛寶貝幸福轉運站」去媒合新飼主，為期30天。若未尋得欲飼養之新飼主，則由飼主盡完責任，如打晶片、狂犬病預防針及結紮後，再交動物之家進行收養。貿然使用快遞運送寵物，會因違法遺棄寵物而受罰。

(中時 )