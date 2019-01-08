竹市府強力輔導廚餘養豬戶蒸煮廚餘、改吃飼料 提升防疫

2019年01月08日 18:24 中時 陳育賢

新竹市政府積極輔導廚餘養豬戶，其中1戶退場，餘11戶皆備有蒸煮設備，並要求養豬戶針對廚餘務必蒸煮至90度1小時，以徹底殺死病毒，全力防堵疫情。（陳育賢攝）

新竹市政府為提升竹市非洲豬瘟各項防範工作，本月4日成立「新竹市非洲豬瘟動物疫災災害應變中心」，並將於本周舉行跨單位「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，副市長沈慧虹8日同時率局處長參與行政院「防範非洲豬瘟疫情規劃廚餘去化會議」，針嚴守豬瘟疫情防線。

市府指出，新竹市有12戶養豬戶，飼養約1000頭黑豬，市府跨局處組成聯合稽查小組，全面清查廚餘養豬戶，在市府積極輔導之下，其中1戶退場，餘11戶皆備有蒸煮設備，同時強力輔導養豬戶針對廚餘務必蒸煮至90度1小時，以徹底殺死病毒，全力防堵疫情。

另，市府本周也將舉行跨單位「防範非洲豬瘟防疫模擬演習」，跨局處共同演習，模擬未來若發生疫情，為避免疫情擴散，將進行自通報、撲殺、消毒等一連串防疫措施，使防疫工作滴水不漏。

此外，市府也已成立廚餘養豬戶退場補助審議小組，並自即日起受理農民申請，以協助不再飼養豬隻農民自願辦理離牧工作，並依行政院農業委員會所頒布標準補助符合相關條件農民，相關資料可至農委會官網：https：／／www.coa.gov.tw／ws.php？id=2509111下載，其中退場獎勵金補助20萬至50萬元，還有針對畜舍面積補助相關費用。

另關於輔導畜牧場轉以飼料取代廚餘飼養，中央補助畜牧場每場補助頭數以牧場登記證獲飼養登記證之登記頭數為上限，每頭最高補助額為2200元，申請補助日自即日起至3月31日前截止。

而市府將持續積極辦理養豬場防疫工作，除加強養豬業者之教育宣導，定期派消毒車消毒養豬場周邊道路、訪視養豬場消毒及豬隻是否有異常狀況。同時加強宣導，請各養豬場負責人及特約獸醫師遇疑似疫情，務必第1時間通報1999或防疫專線03-5234853。

動保所同時表示，已透過各項管道，向民眾持續宣導不購買、不攜入境外豬肉及加工製品，也再次呼籲民眾，如發現來路不明的境外豬肉及加工製品，不要隨意棄置，應立即撥打防疫專線通報。

(中時 )