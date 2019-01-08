花蓮火災7成都是「火燒厝」　消防局推強裝住宅警報器

花蓮縣消防局近5年以推廣安裝2000多戶老宅裝設住警器。（許家寧翻攝）

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花蓮縣消防局統計火災近7成居家場所，縣內「住宅用火災警報器」設置率遠低於全國，僅不到2成，花蓮縣今年起比照六都等縣市，要求新建房屋需加裝住警器才會核發執照，另外也添購萬顆住警器，宣導舊有住宅裝設，盼增加民眾火災應變時間。

近年花蓮建築火災案例層出不窮，花蓮縣消防局分析相關統計數據，住宅火災案例中有64％為獨立式住宅、5％為集合住宅，以一般居家場所為主，尤其民眾在家中睡眠時間占最長，火災發生時警覺性跟反應力都相對較低，往往來不及應變、避難逃生。

消防署統計去年，全台22縣市應裝設住警器戶數為443萬餘戶，有166萬戶裝設，平均裝設率63.％，其中花蓮縣約有8萬2000戶需安裝住警器，僅1萬6000餘戶安裝，設置率只有19％，全台只高於雲林縣16％、南投縣15％。

消防局長林文瑞說，住宅用火災警報器可偵測濃煙或高溫，火災時會發出警報聲，提醒民眾及早逃生，因此，今年起民眾向縣府新請領「5層以下住宅、公寓及農舍」使用執照或變更使用執照時，需安裝住警器等設備，消防局才會核發合格使用文件。

據美國70年代起推動住警器經驗，火災死亡率明顯下降一半，消防局近5年來也利用各種宣導機會，協助2000多戶老宅裝設住警器，去年更添購1萬1072顆，其中9成為各界勸募所得，為有效推廣設置住警器，建議中央應從源頭管制並推動法制化。

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花蓮縣消防局元月起新建私人住宅需安裝住宅用火災警報器。（許家寧翻攝）
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