兩岸問題 蔡英文：坐下來談是解決問題最好的方法

2019年01月08日 17:58 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天再次強調，台灣人民反對「一國兩制」，這是朝野政黨共同的立場，也是2019年最重要的台灣共識。事實上，她相信坐下來談，是解決問題最好的方法。「在沒有政治前提的狀況下，我們也願意與中國大陸政府進行談話」。

蔡英文總統今天偕同陳建仁副總統伉儷會晤諾魯共和國瓦卡總統伉儷，感謝諾魯強力支持台灣，並首度透過立法程序通過支持台灣有意義參與聯合國體系的決議，也盼雙方繼續攜手合作，共同促進彼此發展。

蔡英文致詞時表示，去年5月瓦卡總統過境台灣，雙方有機會在總統府會面，經過這段時間，國際情勢不斷變動，太平洋國家也連續舉辦重大的區域國際會議。

她說，最令人印象深刻的是瓦卡總統成功主持第49屆太平洋島國論壇年會，且在會議中強力支持台灣，她要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

蔡英文表示，去年9月，立委蕭美琴也率團訪問諾魯，出席亞洲太平洋國會議員聯合會年會及理事會。蕭也順利爭取到今年會議主辦權，屆時也歡迎諾魯派團來台參加。

蔡英文話鋒一轉談到，新的一年，我們同樣面對著變化不斷的區域情勢，但台灣身為區域負責任的一員，絕對會盡全力確保區域的和平穩定、並且促進繁榮發展。

她提到，上周她也代表台灣人民，明確地向世界重申我們在兩岸問題上的態度，「相信瓦卡總統也看見了我們的立場」。她也再次強調，台灣人民反對「一國兩制」，「這已經是台灣朝野政黨共同的立場，這就是2019年最重要的台灣共識」。

她說，事實上，她相信坐下來談，是解決問題最好的方法。在沒有政治前提的狀況下，我們也願意與中國大陸政府進行談話。我們也會基於這樣的立場，持續與理念相近的國際友人加強合作，為世界做出更多貢獻。她要特別感謝瓦卡總統以及諾魯政府多年來支持台灣的國際參與。

蔡英文也談到，希望台灣和諾魯兩國，未來可以在國際上繼續攜手合作，因應各種挑戰，也共同促進彼此的發展。

瓦卡也強調，諾魯的人民雖然少，但絕對是台灣非常友好的朋友，也很珍惜兩國間的友誼，希望未來台灣在這個區域的影響力能持續擴大，讓雙邊各項合作更加緊密友好。

蔡英文也在國宴宴請瓦卡伉儷暨訪問團成員時表示，台灣和諾魯不僅是友邦，也都是南島語族的一份子，讓兩國有著更深的連結。如果諾魯航空可以進一步延伸航點到台灣，相信對於人員及經貿交流會有很大的助益。

(工商 )