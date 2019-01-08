成大政治系今年岀6位議員 議員學長姊回母校暢談心路

2019年01月08日 17:58 中時 曹婷婷

成功大學這個系所今年出了6位市議員！成功大學政治學系今年共有6位校友高票當選縣市議員，包括台南市邱莉莉、林宜瑾、蔡筱薇、林易瑩、李宗翰以及南投縣議員游顥，堪稱孕育地方政壇菁英的重要搖籃。政治系8日邀議員學長姊返校座談，分享「以政治作為一種志業」的生涯規畫，林宜瑾、蔡筱薇、林易瑩、游顥4人返回母校，26歲林易瑩跟游灝一樣因太陽花學運參政，笑稱「這場運動改變許多人的命運」。

游顥為成大政治經濟研究所95級校友，當選本屆南投縣議會議員，他認為，學校訓練造就他在從政路上更順暢，從政契機是從反對「太陽花學運」開始，進而投入地方選舉。「像我這種不是派系出身的候選人，必須掌握基本盤才有機會獲選。」

政治經歷豐富的林宜瑾，為成大政治經濟研究所96級校友，今年是是第6度擔任台南市議員，目前更擔任台南市議會民進黨團召集人。她感謝成大提供養份，因為有學術的訓練，幫助自己在從政上更得心應手，她特別鼓勵學弟妹在政治路上走一遭，「如有更多專業政治學術訓練者進入議會，可大大提升問政論述力道。」

新科議員蔡筱薇為成大政治經濟研究所105級校友，當選本屆台南市議會議員。她說，原本主修舞蹈藝術，無意間進入議員服務處工作走上從政之路，自覺有許多不足，於是到成大進修，她笑說，以前當學生想趕快出社會，「工作10年再次走進教室，覺得當學生真好！」

新科議員林易瑩為成大政治系104級校友，現仍攻讀政治經濟研究所中，為時代力量唯一進入台南市議會的代表，「邊念書邊選舉，實在太可怕！」她說，自己不是認真的學生，但受到成大許多啟蒙，大學期間即加入學運組織，在成大學到最重要的就是不害怕去做開天闢地的事。

她說，自己沒有基本盤，連一支柱仔腳（樁腳）都沒有，但年輕人體力最多，就靠雙腳一直走，很辛苦，但覺得應該要改變一些事情，以此勉勵學弟妹，「所有可能都來自不可能，只要有人敢作堅定踏出第一步，就算是在風雨中苦行，也會走到盡頭。」

(中時 )