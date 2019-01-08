美外交官遭詭異聲波攻擊？科學家揪出可能元凶了

2019年01月08日 18:03 中時電子報 馮英志

2016至2017年間，美國駐古巴大使館多次傳出因聽見神秘聲波，出現頭痛、噁心等症狀，外界一度傳為是來路不明的「聲波攻擊」所導致。但根據英國生物學家研究指出，這種聲波其實是來自求偶中蟋蟀的叫聲；但至於聽見神秘聲波的外交人員為何會出現健康異狀，至今仍是個謎。

英國生物學家指出，美國駐古巴大使館人員所聽到刺耳嘈雜聲的聲頻，與雄性印度短尾蟋蟀的求偶聲聲脈衝接近。

根據CNN7日報導，美國駐古巴哈瓦那的大使館官員曾在2016至2017年間抱怨，在住家和附近旅館聽到刺耳聲音，導致頭痛、噁心、暈眩，甚至聽力受損等症狀，一度掀起美國古巴之間外交風波。當時有多位專家推測這些外交官可能遭到不明裝置的「聲波攻擊」，不過美國官員無法證明此聲波來源，以及為何造成外交官諸多生理異狀，古巴官方亦矢口否認有相關作為。

然而，英國林肯大學感官生物學教授蒙特亞格爾－札帕塔（Fernando Montealegre-Zapata）的最新研究指出，他們將這神秘聲波與昆蟲叫聲資料庫對比後，發現這種刺耳嘈雜聲的聲頻，與雄性印度短尾蟋蟀的求偶聲聲脈衝接近，儘管不完全一致。

不過，駐古巴的美外交人員所聽到的聲音具有聲脈衝，而古巴首都哈瓦那錄到的蟲聲卻沒有。亞格爾－札帕塔對此表示，這可能與錄音環境有關，並且蟋蟀叫聲在室內可能出現回音，變得更明顯響亮。

但即使如此，報導指出科學家仍不排除外交官確實遭到聲波攻擊的可能，以及外交官所出現的身體異狀是出於心理因素的可能。而這份最新研究為「預印版」，為尚未向期刊投稿，或已投稿但未經過審查的文章。

(中時電子報)