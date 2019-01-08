渣打台北公益馬拉松 13日台北凱道起跑

2019年01月08日 18:04 中時電子報 黃邱倫

全臺最大、最多視障跑者參與的「2019渣打台北公益馬拉松」即將於13日正式登場，主辦單位中華民國路跑協會今日在賽前記者會揭示「全台首度跑者恐懼大調查」結果，高達32%跑者最擔心「賽前症候群」。針對跑者超真實六大恐懼，「渣打台北公益馬拉松」組成最專業的「渣打馬專家團」，分別替跑者釋放恐懼，分享秘訣，協助跑者1月13日Be Fearless無所畏懼開跑、順利完賽。

2019渣打台北公益馬拉松今年吸引來自54個國家、近三萬名跑者熱血報名參賽，其中更有93歲最年長跑者，且視障跑者人數激增，超過250組3KM視障跑者與陪跑員，展現無所畏懼精神。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，今年賽事邁入第6年，已成為全台最大，也是最多視障跑者參與的馬拉松賽事。去年11月我們首創全台三地同步進行『傳愛，視障10小時不斷電接力』活動，由運動員、明眼及視障跑者與視障學生，身著有視障學生職業夢想的號碼布，同時於台北、台中、高雄三地開跑，總共累計跑出999公里！除超越2017年從北到南500公里視障接力記錄外，也成功提升大眾對視障朋友的關注。透過馬拉松賽事渣打銀行已捐出近新台幣6000萬元，善款成功協助近500位台灣的視障朋友找到工作，未來期待社會大眾、更多企業加入關懷視障多元就業的行列。在此也感謝跑者及諸多單位多年來的支持，渣打因此能夠每年創新、改善賽事，提升跑者服務及體驗。

中華民國路跑協會理事長范姜瑞說，今年整體賽事路線升級，13公里、21公里、42公里路線雖較過往平順好跑，但還是提醒跑者需注意賽事當天氣候及路面狀況，需做足熱身及注意保暖。預祝所有跑者破個人最佳成績並順利完賽。

渣打臺北公益馬拉松今年特地於官方臉書上進行全台首度跑者恐懼大調查，邀請跑者留下對賽事感到最恐懼的事情，十天內共吸引近3000名跑者熱烈留言。調查結果近日出爐，32%跑者最怕賽前症候群、27%跑者第一次參加馬拉松賽事、19%跑者怕遇上霸王寒流、12%跑者怕路上踢到貓眼石、9%跑者怕衝太快、後繼無力、1%跑者怕無法勝任陪跑員。

調查顯示最多跑者擔心「賽前症候群」，賽前緊張、患得患失，導致賽事當天成績不佳；跑者恐懼第二名則是「第一次」參加馬拉松賽事，不熟悉馬拉松賽事，也怕時間、訓練及自己體力不夠；第三名「霸王寒流」，渣打每年賽事遇上寒流、下雨是跑界皆知，如何保暖、補給維持身體熱度也是跑者所擔憂；跑者恐懼第四名是路面不平、途中踢到「貓眼石」受傷；第五名「衝太快」，因腎上腺素爆發，忘了配速，導致後繼無力、小腿抽筋、側腹痛；第六名則是擔任視障者「陪跑員」，擔心與視障跑者默契不佳，無法順利完賽，因此無法鼓起勇氣報名擔任陪跑員。

(中時電子報)