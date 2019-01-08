鈕承澤戴套硬磨柯奐如5hr畫面瘋傳 業界人士爆不思議內幕

2019年01月08日 18:10 中時電子報 吳玫穎

鈕承澤過去曾被爆強逼柯奐如(左)拍全裸床戲，造成對方事後痛哭。(本報系資料照)

業界人士透露正常拍攝床戲流程。(翻攝PTT)

20181207中天新聞 豆導前科累累！偷吻張鈞甯 逼柯奐如拍全裸戲

知名導演鈕承澤(豆導)涉性侵案震驚電影圈，他昔日逼迫女星柯奐如為「藝術犧牲」拍攝電影《情非得已之生存之道》全裸床戲的爭議事件也被起底，更造成柯奐如不可抹滅之傷痛。當時兩人在幾近全裸的狀態下，拍攝長達5小時的床戲，但最後剪出來只剩10秒的鏡頭也在網路瘋傳，令業界人士聽聞也直言：「這樣真的蠻出乎我意料之外的久。」

柯奐如日前在臉書還原與鈕承澤拍攝床戲始末，「我因為過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼了胸貼，就上場，而對方僅使用了保險套。對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。我們按照劇本的需求，拍攝了『發生關係』的場面。」透露事後覺得自己很髒，拚命想洗掉那觸感、記憶，「晚，我唯一想到的方式，就是請男友和我發生關係，甚至粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…」。

除了對鈕承澤撻伐，外界也好奇，一場拍攝近5小時的床戲，最後僅用了10秒畫面，到底是業界常態？還是導演兼演員的鈕承澤自肥？就有業界人士在PTT電影版上留言揭密：「原則上拍戲會先拍啷的（全景），接著再拍可能半身抑或是某特寫部位。如果導演需要更多鏡頭的話，可能會在加軌道，但老實說...我們正常劇本一頁就是拍一個小時（快的話啦），電影最久六個小時的也是動作片...這樣真的蠻出乎我意料之外的久 by 經紀兼幕後。」

還有另一位幕後人員透露，「我之前在一部好萊塢電影片場待了八個小時看我老闆當製片的電影拍攝，八小時才拍了兩幕，拿到電影放可能不到一分鐘。床戲這種需要更多時間準備的十秒拍十小時不為過，況且要拍多個角度最後不會全用。」

他強調重點不是拍多久，「而是沒人只戴保險套就拍床戲的，又不是拍A片，加上事前要經過演員同意。在好萊塢即便是已經開拍，只要演員覺得不舒服或反悔都可以換替身上場。」

(中時電子報)