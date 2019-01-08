台鐵區間車變身日本信濃鐵道列車 8日彰化首航

2019年01月08日 18:18 中時 謝瓊雲

塗裝彩繪成信濃鐵道115系列車的EMU500型列車，紅、白相間與藏青色系外觀，跟原本區間車外觀明顯不同。（謝瓊雲攝）

塗裝彩繪成信濃鐵道115系列車的EMU500型列車，預計未來三年將行駛於彰化至新竹站之間的西部海線區間。（謝瓊雲攝）

台鐵去年3月與日本信濃鐵道株式會社簽訂友好鐵路協定，達成列車互換塗裝共識，8日上午10時11分，彩繪塗裝成日本信濃鐵道115系列車外觀的EMU500型電聯車，由彰化開往竹南的第2524次區間車擔任首航任務，吸引大批鐵道迷來追火車。

塗裝彩繪成信濃鐵道115系列車的EMU500型列車，上午9時50分左右緩緩駛入彰化車站第3月台，外裝塗色與原本銀色系的EMU500型列車不同，吸引前來守候的鐵道迷拚命拍照，也有人買好票決定隨車搭乘全程體驗感受首航滋味；部分眼尖通勤乘客發現列車塗裝外觀不同，直說好特別。

台鐵與信濃鐵道彼此協議持續友好、促進台日中部地區的交流，同名的田中站也締結姊妹車站；信濃鐵道去年11月15日開始，將其115系列車彩繪成台鐵EMU100型自強號列車，行駛在信濃鐵道輕井澤站至妙高高原站。

台鐵彰化站長邵宏松表示，此一彩繪列車有4節車廂，未來3年預計將行駛於彰化至新竹站之間的西部海線區間，配合區間車調度尚未安排固定班次，幸運的通勤族就有機會搭上這班紅、白相間與藏青色系的彩繪區間車，感受濃濃日本味。

(中時 )