分享經濟紅利被批 蔡英文提三點說明

2019年01月08日 18:19 工商 崔慈悌

政府發送經濟紅利受到外界質疑，蔡英文總統今天在臉書提出三點說明，強調現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，「政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環」。

她說，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張，我說有三點要跟大家說明：

1.我的想法很簡單，政府應該照顧弱勢者、並減輕他們家庭的負擔，這本來就是國家的責任，也是我相信的價值。

2.稅收超過預期，是經濟發展的成果。而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，我們會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃。現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導。

3.我是一個堅守財政紀律的總統。我上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債。這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3％，政府的財政狀況都是公開資訊，都google得到。

蔡英文強調，她知道這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快。但無論如何，我們關心跟照顧弱勢的心情沒有變。大家都說經濟成長卻無感，重點就是分配出了問題。

她說，我們今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。

文末表示「謝謝各位寫給我的建議，我們也都會作為參考的資料，我會繼續努力，讓台灣更好」。

(工商 )