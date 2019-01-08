沈智慧成立競選服務處 盧秀燕力挺站台

2019年01月08日 18:29 中時 張妍溱

台中市第5選區立委補選藍營候選人沈智慧，8日在北區五順街成立競選服務處，市長盧秀燕與國民黨台中市黨部、黃復興黨部主委力挺站台，營造藍營大團結，力拚勝選。盧說，台中市不需來「報仇」立委，綠營候選人王義川表示，感謝盧打臉沈，這次真的來「報仇」。

盧秀燕指出，沈智慧是有經驗的優秀立委，若當選進入立法院，立即上手，選民要選「同一條路線」，跟市民同心、一起打拚的立委；台中市不需要來「報仇」的立委，要選能爭取建設預算的立委，未來中央地方配合，共同建設大台中。她說，沈智慧30年來深耕基層，最接地氣，是理想的接棒人選。

綠營候選人王義川表示，感謝盧秀燕打臉沈智慧，因為當年沈跟胡志強、盧秀燕競爭過，這次真的來「報仇」的；他說，過去沈智慧不斷換區、換黨，選完市長又選立委，這樣只求官位的候選人若進入國會，實在非市民之福，絕對不會是個好立委。

沈智慧競選總部回應，林佳龍一上任就廢除胡志強市長的BRT，損失建置費用、規劃費用等，原預計每年可營收的運輸收入2．7億、租金收入9千8百萬，也全泡湯。林佳龍「賠錢執政」對不起台中市民，也只有讓民進黨落選，才能還給台中市民一個公道。

王義川指出，台中共有8席立法委員，目前7席多為文化、政治與商業背景，台中正值「轉大人」階段，需要專業人才進入立法院，為台中爭取資源建設。他指出，過去林佳龍市長任內，將台中鐵路銜接串連，及藍綠線捷運建設，包括大台中山手線、台74線銜接國道一號，現在中央由民進黨執政。

(中時 )