迎新年中華醫大外籍生寫春聯提早體驗過年

2019年01月08日 18:25 中時 曹婷婷

迎接新年到來，中華醫事科技大學1月8日邀請書畫名家到校現場揮毫寫春聯和示範寫意國畫，來自印尼、越南和港澳的外籍學生在書畫家的指導下，拿起毛筆體驗書寫春聯的樂趣，應景豬年到，有人寫豬年好運到、也有人寫發大財、功課順利，寫好的春聯掛在藝術中心展示，提早感受過節氣氛。

由中華醫大通識教育中心主辦的「迎新年外籍生春聯書寫體驗」活動，上午9時起在華醫藝文中心舉行，來字印尼、越南和港澳的數10位外籍生體驗寫春聯，參與的外籍生來台灣求學時間不到3個月，接觸中文不久，對他們來說，漢字猶如一張張意境深遠的畫作，從如何拿毛筆、墨量控制到下筆進行挾、押、鉤、格、抵等書法技法，每一步驟都是新奇的挑戰。

在書法家引導下，眾人難得體驗華人社會的年節習俗，大家有樣學樣寫出恭喜發財、新年快樂、吉祥如意、平安喜樂等應景吉祥話，成就感十足。

中華醫大校長曾信超、通識中心主任王素真也到現場參與春聯揮毫同樂，並與外籍生一起展示春聯創作，紅咚咚的春聯讓校園洋溢一片喜氣洋洋的過節氣氛。

除了「迎新年外籍生春聯書寫體驗」活動，華醫藝術中心校園博物館人文藝術展覽系列，新年首檔也推出藝術家藝術創作聯展，作品涵蓋書法、國畫、水彩、油畫、雕塑、金工、多媒彩等，更添校園的人文藝術氣息。

(中時 )