美軍神盾系統全面升級 應對中俄高超音速武器威脅

洛馬公司生產的AN/TPQ-53目標捕獲雷達，用於陸軍的車載系統。（圖／洛馬公司）

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中時電子報

製造美軍神盾反導防禦系統的洛馬(Lockheed Martin)公司高層主管表示，為應對中國與俄羅斯高超音速武器與無人機群的威脅，該公司將著手更新神盾的雷達系統。

據美國《國防》月刊網站報導，洛馬公司負責整合作戰系統的副總裁保羅．蘭莫（Paul Lemmo）說，美軍現在不僅面臨類似阿富汗與伊朗的非對稱性威脅，還面臨來自俄羅斯和中國等實力相當對手的威脅。

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蘭莫在洛馬公司新澤西州莫爾斯敦廠區的新聞發佈會上說，「我們確實正在對整個產品體系進行升級，以協助客戶應對所有的威脅。」正在進行升級的神盾反導系統目前廣泛運用於美國海軍及其他國家，它將具備極強的追蹤與摧毀來襲高超音速導彈的能力。

洛馬公司負責美國海軍神盾系統的專案主管吉姆．謝里登(Jim Sheridan)表示，該公司最近進行了有關高超音速武器的技術試驗，結果令人十分振奮。他未透露試驗的細節，只表示試驗的焦點是神盾系統的防禦能力。

洛馬公司整合作戰系統和感測器部門總工程師東尼．德西蒙(Tony DeSimone)說，該公司已對高超音速技術投入鉅資，從防禦和進攻兩種面向尋找各種機會。

洛馬公司雷達系統業務開發部門的蒂許．羅克(Tish Rourke)說，該公司同時也在研究探測無人機群的方法。例如目前美國陸軍使用於偵測火箭、火砲和迫擊砲的AN/TPQ-53雷達系統，經過軟體升級後可以整合並擴增附加功能。該公司已經與陸軍簽訂了合約，目前正在與陸軍進行升級後的測試和驗證。

(中時電子報)

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文章來源：Lockheed Upgrading Radar Systems for Hypersonic Threat

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