2019年01月08日 18:28 中時 林淑娟

修杰楷曝咘咘「愛水不怕流鼻水」 Bo妞撞臉老蕭小時候

蕭敬騰故意學Bo妞。（取材賈靜雯臉書）

蕭敬騰故意學Bo妞。（取材賈靜雯臉書）

修杰楷8日為家扶基金會擔任招募寄養家庭代言人，呼籲一起幫助需要被安置照顧的孩子。他為公益短片與小女孩互動拍攝一整天，私下透露女兒咘咘現在佔有慾強、頗會吃醋，如果看到他抱其他小孩就會受不了，就連他抱妹妹Bo妞，她也會立刻衝上來爭寵。若是家中真的要有寄養兒童，可能得先過咘咘這一關，但其實咘咘自己平常又很愛跟其他小朋友玩。

修杰楷說，咘咘3歲多開始就有很多自己的想法，包括開始走「公主路線」，除了最愛粉紅色，大腦還自動植入「Elsa模式」，就連前陣子明明很冷，她也堅持要穿薄長袖、澎澎裙，已是典型的「愛水不怕流鼻水」，平常也會瘋狂玩媽媽的化妝品，「我一直在想辦法不要讓她那麼公主」。但妹妹Bo妞就走帥氣路線，還沒開始學姊姊這些公主行徑。

Bo妞之前被網友發現與蕭敬騰小時候長很像，賈靜雯日前在臉書po了老蕭故意和Bo妞做同樣表情的系列可愛照片，修杰楷笑說，Bo妞看照片時表情很納悶，一直皺著眉頭，好像在思考「這個叔叔為什麼要學我？」，當提醒她這是「老蕭叔叔」，她還是一臉狐疑，後來每次看到老蕭本尊時，就會一直偷偷觀察他。他和老婆賈靜雯也覺得他們真的長很像，尤其是眉毛。

他在活動中又被問到是否想生第三胎，馬上說不了，受訪時笑說：「又不是下蛋，哪能說生就生，而且女生懷孕太辛苦了，是一件很辛苦的事。不僅懷孕過程辛苦，生下來的恢復各方面都辛苦。」他覺得現在這階段很好，沒有想要再生的計劃，「每天看到兩個在家裡，這樣就好了。兩個就有滿多事情可以忙了。而且女兒很好，不會想要兒子」。

(中時 )