影》農夫教練教學生踢球 台東旭村盃足賽9歲更熱鬧了！

2019年01月08日 18:31 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

看到學生在社區遊蕩打網咖，甚至因為沒錢上網而偷竊，農夫劉明川主動向台東豐里國小表達籌組足球隊及義務教球的意願，結果足球隊一成立就是快15個年頭，培養出亞運國腳涂紹捷、吳彥澍，在台東創辦的「旭村盃」少年足賽也進入第9屆，更於今年獲得國泰世華銀行基金會冠名贊助，擴大至32隊賽事規模。

「旭村盃」的名稱其實緣起於台東市大豐地區（豐榮、豐谷、豐里、豐源）之舊名，豐里國小校長蔡見名表示，這是百年前先民領略旭日東昇、晨迎曙光的意涵，旭村地區在1970至85年代，曾是台東足球發展的重鎮，可惜後來欠缺教練傳承無力，直到2004年才由教練劉明川與楊志明重新點燃足球火苗。

豐里國小主任陳東宏則表示，該校來自失親、單親、低收入戶、新住民、隔代教養等弱勢家庭的學生占了52％，當年希望藉成立足球隊給孩子有正當娛樂的目標，也確實達到了，全校目前共有193位學童，各年級足球隊總計52人，半數學生參與足球活動，真的非常興盛。

豐里足球隊8日由U12隊長「小C羅」雷嘉崴與U10隊長「小梅西」顏嘉辰北上代表，從董事長李明賢手中接過國泰世華銀行基金會致贈的新球衣。原來這是國泰世華銀行「希望之光WISH計畫」的加碼，因為許多足球小將家境不寬裕，球衣是由學長傳給學弟，洗了又洗，特地送給他們新的戰袍。

「國泰世華期望能透過實質鼓勵為花東地區點亮希望，幫助這些足球小將們好好的發揮所長，用足球翻轉未來的人生，成為下一個台灣之光！」李明賢表示，基金會從2014年起開啟「體育贊助計畫」，補助優秀的國中小運動選手出國比賽，爾後打開與台東旭村盃的淵源，連3年贊助經費，今年更進一步冠名賽事。

國泰世華旭村盃全國少年暨青少年足球邀請賽踢8人制足球，將有來自全台的24支U12與8支U15隊伍（含香港1隊）、近400人，於21日展開5天賽事。陳東宏指出，除了讓小朋友用足球交朋友，賽事還有用餐不製造一次性垃圾的理念，將準備不鏽鋼碗筷給球員用餐，比賽熱鬧又環保！

(中時電子報)