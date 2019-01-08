國中生手機玩什麼？ 女大生從表妹得知驚人真相...

女大生和讀國中的表妹聊天，卻發現她常用手機交友軟體，更常常與網友過夜。(圖片來源:Pixabay)

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中時電子報

國中生都用手機玩什麼?一名大學生發文表示，有次參加親戚婚禮，看到表妹讀自坐著玩手機，便問她「現在小孩都在玩什麼?抖音(短影片軟體)嗎?」沒想到表妹竟回稱她都在玩交友軟體，而且還跟網友出去很多次了，讓她感慨發文。

這名女大生在《Dcard》上表示，她近日參與親戚婚禮，看到同桌的遠房親戚去其他桌應酬，丟下正讀國中的表妹自己玩手機，便詢問表妹「現在的小孩都在玩什麼?抖音嗎?」表妹則回覆「沒什麼，交友軟體而已。」

原PO表示，她雖然感到震驚，但盡量隱藏情緒後，詢問表妹「有沒有和網友出去過」，表妹竟回「很多次，會和對方吃飯，或去外縣市玩，也會過夜」，更爆料見面的人從高中生、大學生到社會人士都有，且因為表妹會化妝，乍看之下就像是發育不良的高中生或大學生，讓原PO十分震驚的說「要不是我知道她才國中，真的會以為我是和一個出社會的女生聊天。

原PO最後說道，她因為和表妹父母不熟，不曉得表妹是否有受家庭因素影響，且表妹的父母完全不知道她的這些狀況，只能勸她多和身邊的人出去玩，不要沉溺於網路交友，以免之後有安全問題，卻被表妹嫌她「多管閒是太囉嗦」，讓她無奈大嘆「只能希望不要哪天看到她的尋人啟事」。

發文一出便引起網友熱議，有人表示「很替妳擔心，妳表妹未來發展」、「不知道現在的小孩子在想什麼」，有人則表示「她喜歡就好了，改變一個人很難」，更有網友認為沒什麼，表示「過夜不一定會發生什麼阿…如果早點成熟也沒什麼不好吧?懂得保護自己就足夠了」。

(中時電子報)

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