饒慶鈴視察廚餘養豬戶 肯定防疫措施

台東縣長饒慶鈴（右2）視察養豬場。（楊漢聲翻攝）

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為防堵非洲豬瘟疫情侵入台東，台東縣政府近日積極展開因應對策，台東縣長饒慶鈴並於8日前往大南橋地區視察豐邑牧場廚餘養豬戶，在業者的解說下，饒慶鈴肯定牧場多年來設置廚餘蒸煮設備，落實飼養防疫的作為，以及願意配合政府的政策。

隨後饒慶鈴一行由畜產保育科長饒和奇、動物防疫所長黎煥堂帶領，前往位在台東市新園里大南橋地區的一處廚餘養豬場，在穿著全套的防護裝備後，由業者陳淑芬說明相關廚餘處理的經過與設備。

陳淑芬表示，前她們也協助處理10噸廚餘，在餵養前都有經過高溫蒸煮，應該是非常安全，不過，防止非洲豬瘟的入侵，她們養豬場願意全面配合中央政策。

饒慶鈴在視察後表示，為防堵非洲豬瘟疫情侵入台東，縣府已迅速成立應變中心，一早農業處召集相關單位討論因應對策，同一時間台東縣副縣長張志明立即前往縱谷地區，台東全縣賭目前共有272個養豬場、約54000頭豬，其中約54場使用廚餘養豬、約2709頭，縣府除列管外，亦輔導改用飼料養豬。

也希望民眾及學校、餐廳等能儘量減少廚餘，要求養豬戶未來須提出蒸煮廚餘達90度的設備證明，學校才能提供廚餘，饒慶鈴也要鄭重跟鄉親呼籲，防疫措施不分你我，需要大家及每一位養豬農民確實遵守，才能達到防疫零漏洞。

(中時 )

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